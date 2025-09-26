대중교통 무료에 아동 승객 2년새 2배 ‘쑥’

부산시, 2023년 도입 후 제도 안착

1280만명서 2400만명으로 늘어

26일·27일 가족 참여 기념 행사

부산시가 대중교통 이용 활성화 정책의 하나로 추진 중인 ‘어린이 대중교통 요금 무료화 정책’이 안정화 단계에 들어선 것으로 파악됐다. 시는 미래 세대인 어린이들이 대중교통을 쉽고 친숙하게 접하도록 하고, 성인이 돼서도 자연스럽게 대중교통을 이용하도록 2023년 10월부터 전국 최초로 도시철도, 시내버스, 마을버스 등 모든 대중교통 수단의 어린이 요금을 무료화했다.



25일 부산시에 따르면 어린이 대중교통 요금 무료화 정책 시행 2년 만에 어린이 승객이 2배로 늘었다. 정책 시행 전 20개월간 1280만명이던 어린이 대중교통 이용객 수는 정책 시행 후 같은 기간 2400만명을 넘은 것으로 나타났다.



시는 어린이 대중교통 요금 무료화 정책 2주년을 기념하기 위해 26~27일 부산어린이대공원 학생교육문화회관 광장에서 ‘부산 어린이·가족 대중교통 체험의 날’ 행사를 개최한다. 이번 행사는 어린이와 가족이 함께 대중교통 이용 문화를 체험하고, 교통안전을 배우는 가족 참여형 축제로 마련된다.



행사 기간 △캐치! 티니핑 공연 △어린이 교통안전 손인형극 △매직 & 버블쇼 △티니핑 버스 탑승 체험 및 교통안전교육 등 어린이와 가족이 함께 참여할 수 있는 다채로운 체험 프로그램이 펼쳐진다. 특히 이번 행사에서는 티니핑 버스 2대(빤짝핑·빛나핑)가 전시된다. 행사 이후에는 티니핑 버스 3대(빤짝핑·빛나핑·하츄핑)가 10월 한 달간 실제 시내버스로 운행돼 어린이와 시민들에게 도심 속 즐거운 볼거리를 선사할 예정이다. 506번 노선(반여4동~동래역~부산시민공원) ‘빤짝핑버스’ 1대, 44번 노선(반여3동~부산시민공원~당감동) ‘빛나핑버스’ 1대, 27번 노선(용호동~부산역~충무동) ‘하츄핑버스’ 1대를 운행한다.



박형준 시장은 “부산 대중교통을 이용하는 어린이 승객이 2년 만에 두 배로 늘어난 것은 매우 뜻깊은 성과”라며 “어린이 요금 무료화 정책은 15분 도시로 가는 중요한 발걸음이자 어린이들에게 안전하고 편리한 교통환경을 물려주기 위한 약속”이라고 강조했다.