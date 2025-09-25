1년간 4조원 늘었다고?… 트럼프 자산 10조 2000억원

도널드 트럼프 미국 대통령의 자산 총액이 73억달러(약 10조2300억 원)에 달하는 것으로 집계됐다.

미국 경제 매체 포브스는 24일(현지시간) 트럼프 대통령이 지난 1년간 30억 달러(약 4조2000억 원)의 자산을 늘렸다면서 이같이 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

뉴욕의 부동산 갑부 2세인 트럼프 대통령은 정치권에 투신하기 전 성공한 사업가로 이름을 알렸지만, 대통령 선거 이후 자산이 폭발적으로 늘어난 것으로 나타났다.

선거전까지만 해도 지지부진했던 암호화폐 사업은 10개월 만에 트럼프 대통령의 자산을 20억 달러(약 2조8000억 원)나 늘렸다.

트럼프 대통령의 두 아들이 주도하는 가상자산 플랫폼 '월드 리버티 파이낸셜'(WLF)은 지난해 대선 승리 후 급성장했다.

취임 전에 출시한 트럼프 대통령 부부의 밈 코인이 폭등해 큰 수익을 냈다. 스테이블 코인 사업에는 아랍에미리트(UAE) 회사로부터 거액의 투자를 유치했다.

트럼프 대통령은 미국을 암호화폐의 수도로 만들겠다고 공언한 뒤 친(親) 암호화폐 정책을 추진 중이다.

또한 트럼프 대통령이 설립한 사회관계망서비스(SNS) '트루스소셜'의 가치도 20억 달러에 달한다.

트루스소셜의 지난해 매출은 360만 달러(약 50억 원)에 불과하지만, 대선 이후 주가가 크게 올랐다.

도널드 트럼프 대통령의 이름이 새겨진 황금 컵 받침. EPA 연합뉴스

현재 일부 거품이 빠졌지만, 여전히 트럼프 일가는 수십억 달러 상당의 지분을 보유하고 있다.

미국과 영국 등 13곳에 달하는 골프장과 리조트의 자산가치는 13억 달러(약 1조8000억 원)에 달하는 곳으로 집계됐다.

또한 뉴욕과 시카고의 트럼프 타워 등 미국 각지에 산재한 건물의 자산가치도 12억 달러(약 1조6800억 원)에 달하는 것으로 추산된다.

한때 침체했던 트럼프 브랜드에 대한 라이선스 사업도 대선 이후 활황세다. 외국 개발업자들이 트럼프 브랜드를 붙이기 위해 몰려들면서 자산이 4억 달러(약 5500억 원) 증가했다.

여전히 임기가 3년 이상 남아있는 만큼 트럼프 대통령의 자산은 향후 수십억 달러 이상 늘어나리라는 것이 포브스의 분석이다.