농협 축산경제, 농·축협 수의사 기술교육 실시

사진=농협중앙회 제공

농협경제지주(축산경제대표이사 안병우)가 9월 23일부터 24일 양일 간 농협생명 수안보수련원에서 전국 농·축협 동물병원에 근무하는 수의사 40여명을 대상으로 ’농·축협 수의사 기술교육’을 실시했다.

지난 19년 이후 6년 만에 진행한 집합교육으로 ▲ 최근 가축전염병 역학조사 분석결과(농림축산검역본부) ▲ 수의 관련법규 및 정책현안(대한수의사회) ▲ 대동물 임상진료 기법(한별팜텍, 파주유우진료소) ▲ 축산농가 매개곤충 방제사례(세스코 공공사업부) 등 현장에서 활용 가능한 실용적인 주제들로 구성되어 참석한 수의사들로부터 실효성 있는 교육이었다는 평가를 받았다.

농협경제지주 안병우 축산경제 대표이사는 “이번 기술교육으로 전문지식 향상뿐만 아니라, 가축전염병 예방을 위한 방역의 중요성에 대해 재인식하는 계기가 되었다”며 “앞으로도 내실 있는 교육으로 수의 전문 인력을 양성하고, 축산 농가를 위한 수준 높은 수의 서비스를 제공하는데 최선을 다 하겠다”고 말했다.

한편, 전국 96개 농·축협에서 동물병원 109개소를 운영하며, 총 158명의 수의사들이 구제역 백신접종, 대동물 진료 등으로 축산농가 실익 제고에 기여해 오고 있다.