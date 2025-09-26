[이코노 브리핑] 신한금융, 정보보호 체계 가동 “내부통제 강화” 외

신한금융, 정보보호 체계 가동 “내부통제 강화”

신한금융그룹은 ‘책임경영 기반 정보보호 체계’를 본격 가동한다고 25일 밝혔다. 우선 책무 기반의 정보보호 통제 체계를 마련하기 위해 ‘직원 내부통제 활동 명세서’를 신설해 직원들의 정보보호 역할을 명확히 관리한다. 아울러 26일 예정된 신한지주 이사회에 금융보안원장과 전문가를 초청해 정보보호 연수를 진행한다. 마지막으로 실행력 제고와 그룹사별 정보보호 관련 사업의 적정성 점검을 위해 내년 그룹 경영계획에 정보보호 관련 평가 비중을 대폭 확대한다. 주요 그룹사별 인력과 예산 증대를 필수 평가지표로 반영해 선제적으로 그룹 정보보호를 강화할 계획이다.

KB금융, 첨단전략산업·혁신기업 지원 모색

KB금융이 생산적 금융 확대를 위해 그룹 차원의 ‘성장 동력 프레임워크’를 마련하고 신재생에너지, 첨단 전략 산업, 혁신 기업 등 국가 경제의 부가가치를 높일 수 있는 산업 영역을 적극 지원한다고 25일 밝혔다. 이달 30일 각 계열사별 주요 경영진이 참여하는 ‘그룹 생산적 금융 협의회’를 출범하고 협의회를 통해 전략 방향 수립 및 금융지원 방안을 마련한다는 방침이다. 의장은 KB증권 김성현 대표가 맡는다. 아울러 KB국민은행, KB증권, KB자산운용 등에 생산적 금융 확대를 뒷받침하기 위한 전담조직을 신설한다.

우리은행, 삼성 손잡고 ‘월렛 머니·포인트’ 운영

우리은행이 삼성전자의 디지털 결제 서비스인 ‘삼성월렛 머니·포인트’ 서비스 운영 사업자로 선정됐다고 25일 밝혔다. 삼성월렛 머니·포인트는 4분기 출시 예정인 삼성 갤럭시에 탑재된 통합 결제 서비스다. 우리은행은 올해 초부터 삼성전자와 공동 개발에 착수했으며 포인트를 통한 결제 외에도 은행계좌, 가상계좌 충전을 통한 결제를 지원할 예정이라고 설명했다. 정진완 우리은행장은 “삼성전자와의 협력 모델로 시너지를 창출하고 고객 이익을 극대화하는 의미 있는 파트너십”이라며 “이번 협업으로 더 많은 고객에게 혁신적인 금융 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.