원·달러 환율 1400원 돌파… ‘심리적 저지선’ 뚫렸다

연준 금리인하 기대감 약화 영향

한·미 통상협상 불확실성도 한몫

미국 달러 대비 원화 환율이 두 달 만에 종가 기준 1400원을 돌파했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준) 금리 인하 기대가 약화한 영향으로 풀이된다.

25일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 원달러환율이 오후 3시 33분 기준 달러당 1400.5원에 거래되고 있다. 뉴스1

25일 서울 외환시장에서 원·달러 환율의 주간거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전일보다 3.1원 오른 1400.6원을 나타냈다. 종가 기준으로 보면 8월1일 이후 처음으로 1400원대에 마감한 것이다. 전날 야간 거래에서도 장중 1405.5원까지 올랐는데 이날도 달러가 강세를 나타냈다.



최근 위험자산 선호심리 약화에 따라 달러는 강세를 보이고 있다. 제롬 파월 미 연준 의장의 기준금리 추가 인하 신중론에 안전자산 선호 심리가 강화된 영향이다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전일보다 0.39% 오른 97.802를 기록했다.



한·미 통상협상 불확실성도 원화 약세 압력으로 작용하고 있다. 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령은 24일(현지시간) 대한민국 유엔대표부에서 스콧 베선트 미 재무장관을 만나 한·미 간 관세협상에 대해 논의했다. 이 대통령은 3500억달러 규모의 대미 투자 패키지와 관련해 “상업적 합리성을 바탕으로 양국의 이익에 부합하는 방향으로 논의가 진전되기를 기대한다”고 말했다.



다만 외국인 투자자의 국내 증시 순매수는 환율 상승 폭을 제한했다. 외국인은 이날 유가증권시장에서 약 1845억원을 순매수했다. 같은 시각 원·엔 재정환율은 100엔당 941.01원으로, 전일 오후 3시30분 기준가인 943.97원보다 2.96원 하락했다. 엔·달러 환율은 0.53% 오른 148.820엔이다.