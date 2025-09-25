“오설록 ‘말차 누들바’ 어떻게 바꾸지?”…삼성웰스토리, 통합 컨설팅 제공

주방 공간 설계부터 전용 상품 개발까지 솔루션 진행

삼성웰스토리가 식자재 고객사의 새로운 식음 매장 오픈을 지원하는 통합 컨설팅을 제공하며 고객 성장을 돕는 360솔루션을 고도화하고 있다.

삼성웰스토리가 통합 컨설팅을 진행한 오설록 말차 누들바 내부 전경. 오설록 제공

삼성웰스토리는 식자재 고객사인 오설록이 지난 8월 제주 티뮤지엄에 오픈한 ‘말차 누들바’에 전용 상품부터 공간, 위생 관리를 아우르는 통합 컨설팅 솔루션을 제공했다고 25일 밝혔다.

프리미엄 차(茶) 전문 브랜드 오설록은 ‘차를 먹는 새로운 경험’을 콘셉트로 전세계적 인기를 끌고 있는 말차와 식사가 결합된 형태의 티 페어링 다이닝 공간인 말차 누들바를 선보였다.

이에 2014년부터 10년 넘게 오설록에 식자재를 공급 중인 삼성웰스토리는 말차 누들바의 성공적 론칭을 지원하기 위해 △주방·서비스 공간 설계 △전용상품 개발 △위생안전 가이드 수립 등 통합 컨설팅을 제공했다.

삼성웰스토리가 통합 컨설팅을 진행한 오설록 말차 누들바 메뉴. 오설록 제공

먼저 말차 누들바가 들어설 제주 티뮤지엄 내 티테라스 동을 리뉴얼하면서 말차 누들바의 상징인 말차면을 뽑는 제면실을 입구 쪽에 유리룸으로 구성해 고객의 이목을 끌고, 식당 내 공간을 오픈키친으로 조성해 고객들이 곶자왈 숲을 배경으로 조리하는 모습을 지켜본 후 식사할 수 있도록 공간을 설계했다.

주방은 조리 순서대로 기물을 배치해 동선이 겹치지 않으면서 빠른 조리가 가능하게 하고 공조 시스템, 세척실 등은 미관을 해치지 않도록 설계해 고객들이 식사하는 홀 공간의 쾌적함을 유지하도록 했다.

말차 누들바만의 전용상품도 개발했다. 미쉐린 스타 김도윤 셰프의 메뉴 레시피를 그대로 구현한 식자재 전용상품을 개발 공급해 퀄리티 높은 메뉴를 빠르게 조리해 고객들에게 제공할 수 있도록 한 것이다.

마지막으로 오설록이 전문적인 위생안전 관리 시스템을 구축할 수 있도록 법적 필수 관리 서류부터 식재료 원산지 관리, 주방 환경 관리 등 위생적이고 안전한 식당 운영에 필요한 운영 수칙과 정보를 상세히 기재한 맞춤형 가이드북도 제작했다.

삼성웰스토리 컨설턴트들이 말차 누들바의 공간 컨셉에 대해 논의하고 있다. 삼성웰스토리 제공

삼성웰스토리의 전방위적인 통합 컨설팅 솔루션 지원 아래 지난 8월9일 오픈한 말차 누들바는 말차면과 함께하는 특별한 미식 경험을 즐기고자 하는 고객들의 방문으로 연일 웨이팅을 기록하고 있다. 온라인상에서도 고객들의 체험 후기가 잇따르며 함께 제주에서 꼭 가봐야 할 곳으로 꼽히는 등 큰 인기를 끌고 있다.

삼성웰스토리 관계자는 “말차 누들바의 통합 컨설팅은 고객사의 새로운 도전을 지원함과 동시에 메뉴, 공간설계 등 삼성웰스토리가 쌓아온 솔루션 역량을 모아 한자리에 선보이는 기회가 됐다”며 “앞으로도 삼성웰스토리의 전문성을 담은 통합 컨설팅 솔루션을 지속 확대해 고객과 함께 성장하는 협업 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.