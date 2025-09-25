“트럼프, 경주 에이펙 참석 전 日 방문 타진”

이시바 총리 후임과 첫 대면 전망

도널드 트럼프 미국 대통령이 다음달 31일 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석에 앞서 일본 방문을 타진하고 있다고 로이터통신과 일본 언론들이 25일 복수의 미·일 당국자의 말을 인용해 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합

방일이 확정되면 트럼프 대통령은 이시바 시게루 일본 총리의 후임과 첫 대면을 하게 될 가능성이 높다. 일본 집권 자민당의 새 총재는 다음달 4일 선출되며, 이후 국회의 총리지명선거를 거쳐 총리직에 오른다. 니혼게이자이신문은 “정부는 신임 총리가 트럼프 대통령의 회담 상대가 될 것으로 보고 경비 태세 등 준비를 진행한다”며 “트럼프 대통령의 방일은 트럼프 2기 행정부 출범 이후 처음”이라고 전했다. 트럼프 대통령은 1기 때인 2019년 나루히토 일왕의 첫 국빈으로서 찾았던 것이 가장 최근 방일이다.



트럼프 대통령의 일본 방문은 미·일 관세 합의 이행 상황 점검 차원으로 풀이된다. 인도태평양 지역 억제력 강화를 위한 미·일 동맹과 한·미·일 협력, 방위비 증액 등도 의제가 될 수 있다. 앞서 트럼프 대통령은 에이펙 기간 시진핑 중국 국가주석과 만나기로 합의했다고 발표한 바 있어 “일본 정부로서는 미·중 정상회담 전에 대중 관계에 대한 인식을 미국과 공유하고 싶은 생각”이라고 요미우리신문은 전했다.



경주 에이펙은 트럼프 대통령이 아시아 외교를 본격화하는 계기가 될 것이라는 평가다.



트럼프 대통령은 다음달 26∼28일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의에 참석한 뒤 도쿄를 거쳐 경주를 찾을 것으로 보인다. 김정은 북한 국무위원장과 만날 가능성도 일각에서 제기된다.