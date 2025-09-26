SKT, AI 사업 지휘 ‘정예부대’ 닻 올렸다

전사적 역량 결집 CIC 출범



에이닷·DC·R&D 부문 통합

2030년까지 연매출 5조 목표

유영상 “보안 강화 신뢰 회복”

SK텔레콤이 자사 인공지능(AI) 사업 주체이자 SK그룹 전체 AI 사업을 이끄는 신규 사내회사 ‘AI CIC’를 출범한다고 25일 밝혔다.

유영상 SKT 대표는 이날 전 구성원 대상 타운홀 미팅을 열고 “AI 골든타임을 놓치지 않기 위해서는 수요자 관점의 내부 AI 혁신과 공급자 관점의 AI 사업 혁신이 필요하다”며 AI CIC 출범을 선언했다.

유영상 SK텔레콤 대표가 25일 SKT 타운홀 미팅에서 ‘AI CIC’ 출범을 선언하고 있다. SKT 제공

유 대표는 AI CIC를 “전사 AI 역량을 결집한 정예화된 조직체계”라고 설명했다. △기존 AI 비서 서비스인 에이닷 △AI 데이터센터 △AI 연구개발(R&D) △메시징·인증 사업 등 산재한 기능과 조직을 통합해 사업 생산성과 효율성을 높일 예정이다.

AI CIC는 향후 5년간 약 5조원 규모의 투자를 단행해 2030년까지 연 매출 5조원 이상 달성을 목표로 세웠다. 이를 위해 AI 수요(B2C·B2B)와 공급(인프라)의 안정적인 선순환으로 독자 생존 가능한 수익구조를 확보할 계획이다.

우선 AI B2C(기업과 개인 간 거래)는 에이닷을 중심으로 가입자 기반을 지속 확대해 수익구조 확보에 집중하고, AI B2B(기업 간 거래)는 에이전틱 AI 기반의 생산성 혁신 사례와 제조업 AI 레퍼런스를 확보해 사업 확장을 가속한다. AI 인프라 사업은 글로벌 빅테크를 타깃으로 AI 데이터센터 수주를 이어가고 정부 사업 주도를 통해 국내 최고 수준의 인프라 사업자로 자리매김한다는 방침이다.

유 대표는 AI 혁신과 더불어 보안 혁신, 본원적 경쟁력 혁신을 3대 혁신 과제로 내세웠다. 해킹 사태 이후 SKT가 고객의 신뢰를 회복하고 재도약하는 데 힘을 모으도록 당부한 것이다. 특히 보안 영역은 지난 7월 발표한 7000억원 규모의 정보보호 혁신 방안을 중심으로 정보보호 조직·인력 확대, 국내외 보안 전문가·기관 자문 프로세스 도입 등 회사 경영 전반에서 최우선 전략으로 추진하겠다는 구상이다.

유 대표는 “AI CIC를 중심으로 또 한 번의 혁신을 이뤄 고객과 시장의 신뢰를 회복하고 글로벌 AI 컴퍼니로 나아갈 것”이라고 밝혔다.