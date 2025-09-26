사장단 모은 구광모 “AX 전환 가속화해야”

“中 경쟁사들 자원 3~4배 투입

선택과 집중·경쟁력 강화 시급”

‘美 구금사태’ 관련 안전도 당부

구광모(사진) LG 회장이 그룹 계열사 최고경영진과 최고디지털책임자(CDO)를 소집해 대내외 경영 불확실성에 대한 인식을 공유하고 인공지능 전환(AX) 가속화 방안을 논의했다.

25일 LG그룹에 따르면, 구 회장은 전날 경기도 이천 LG인화원에서 사장단 회의를 열고 중장기 경영전략을 검토했다.

구 회장은 회의에서 “중국 경쟁사들은 우리보다 자본, 인력에서 3배, 4배 이상의 자원을 투입하고 있다”며 “그동안 구조적 경쟁력 강화가 시급하다는 인식을 같이하면서 지속가능한 경쟁 우위와 수익성 강화를 위한 ‘사업의 선택과 집중’ △차별적 경쟁력의 핵심인 ‘위닝 연구개발(R&D)’ △‘구조적 수익체질 개선’ 등 크게 3가지를 논의해 왔지만 여전히 해야 할 일이 많다”고 강조했다.

구 회장은 2018년 취임 이후 ABC(AI·바이오·클린테크) 분야를 미래 사업으로 제시했다. 아울러 기존 사업 포트폴리오 전반을 점검한 뒤 중복사업은 정리하고 비핵심 자산은 매각하는 경영방침을 이어왔다.

회의에서 LG 최고경영진은 갈수록 어려워지는 경영환경 속에서 생산력을 높이고 원가 경쟁력을 확보하기 위한 AX 전략 실행에 몰입해야 한다는 데 공감했다. 또 변화의 시기를 놓치지 않기 위해 경영진 주도의 명확한 목표설정과 신속한 실행이 필수적이라는 데 의견을 모았다.

구 회장은 최근 미국 조지아주 LG에너지솔루션 직원 구금 사태와 관련해 LG 구성원의 안전에 대한 긴밀한 대응을 당부하기도 했다. 구 회장은 “회사는 집보다 더 많은 시간을 보내기도 하는 곳인 만큼 최고경영진이 구성원의 안전에 대해 세심히 챙겨 달라”고 당부했다.