샌드위치 토핑·소스 듬뿍… 칼로리도 표시

이마트24, 18종 상품 리뉴얼

품질 향상… 포장도 투명용기로

이마트24가 샌드위치를 전면 재구성해 선보인다. 이마트24는 25일 샌드위치 신상품 5종과 기존 상품 13종을 합쳐 18종 상품을 리뉴얼한다고 밝혔다. ‘숫자로 말하는 당당한 칼로리’를 내세워 샌드위치 18종 상품 전면에 칼로리를 표시하고 속이 훤히 보이는 투명용기에 담았다. 고객들이 직관적으로 상품을 선택할 수 있도록 하기 위해서다.



특히 이번 리뉴얼로 기존 상품인 ‘햄듬뿍크림치즈샌드위치’, ‘꽃맛살듬뿍해시브라운샌드위치’는 햄과 꽃맛살 함량과 소스를 10%씩 늘렸다. 이와 함께 바질마요소스, 치킨햄 2장, 치즈 및 여러 야채가 균형 있게 들어간 ‘치킨햄치즈샌드위치’와 홀그레인피클마요, 랜치소스에 스모크햄과 토마토, 로메인 등의 채소가 가득 들어간 ‘더블토마토햄샌드위치’, 인기 걸그룹 ‘아일릿’ 협업 후속으로 ‘타로크림코코넛샌드위치’를 새롭게 선보인다.



프리미엄 샌드위치 상품군에도 ‘햄&치즈크루아상샌드위치’와 ‘굿모닝샌드’ 등 신상품을 출시한다. ‘햄&치즈크루아상샌드위치’는 신세계푸드의 노하우가 반영된 고소한 크루아상 번과 달콤 향긋한 바질마요소스, 스모크햄 2장과 치즈 등으로 구성된 풍미 가득한 샌드위치이다. ‘굿모닝샌드’는 부드러운 모닝빵에 아삭한 햄치즈, 부드러운 양파에그샐러드 맛을 한번에 즐길 수 있는 제품이다.