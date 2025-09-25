美, EU도 車 관세 15% 확정… 25% ‘K자동차’ 경쟁력 위태 [한·미 관세협상]

美 상무부·USTR 협정문서 공개



가격역전 현실화… 통상여건 더 악화

현대차·기아, 2분기 영업익 1조 빠져

비용 효율화 나서는 등 비상수준 대응



철강·알루미늄까지 확대 땐 못 버텨

車 부품 등 연관업계 위기 넘어 공포

기재부, 반덤핑 日·中 업체 관세 부과

미국이 일본에 이어 유럽연합(EU)에 부과했던 자동차 및 부품 관세를 15%로 확정하면서 한국 자동차 업계의 통상 여건이 더욱 악화됐다.



지난 4월 트럼프 정부가 관세 전쟁의 방아쇠를 당기기 전까지만 해도 일본·EU의 관세 부담은 우리보다 2.5% 컸지만, 이제는 구도가 역전돼 한국의 부담률이 10%포인트 더 높아지게 됐다. 한국 경제를 떠받치는 주축 중 하나인 자동차 수출 시장에 대한 부정적 전망도 이어지고 있다.

경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습. 연합뉴스

미 상무부와 무역대표부(USTR)는 24일(현지시간) 유럽산 수입차에 대한 관세를 27.5%에서 15% 변경하는 내용의 무역협정 문서를 공개했다. 인하된 관세율은 지난달 1일부터 소급 적용된다. 그동안 유럽 자동차 회사들이 떠안은 부담액의 일부를 미국 정부가 돌려준다는 의미다. 앞서 일본산 자동차에도 지난 16일부터 기존보다 12.5%포인트 낮은 15%의 관세가 적용되면서 한국만 여전히 25%의 고율 관세를 부담하게 됐다.



이렇게 불리한 구도가 계속될수록 한국 자동차 업체의 수출 시장 경쟁력 약화와 점유율 축소는 불가피할 전망이다. 지난 2분기에 이미 1조원대의 영업이익 감소를 떠안은 현대차·기아는 비용 효율화에 나선 상태다.



세계 최대 자동차 시장인 미국에서 현대차·기아는 일본, 미국, 유럽 기업과 어깨를 나란히 하고 있지만, 일본 기업들의 성장세가 더 두드러진 편이다. 25일 업계에 따르면 2024년 미국 시장에서 팔린 자동차 수는 1603만4759대로 추산된다. 토요타, 혼다, 닛산·미쓰비시, 스바루, 마쯔다 등 일본 기업이 40.79%를 차지했다. 이어 미국(GM, 포드, 테슬라)이 33.53%, 유럽(스텔란티스, 폭스바겐, BMW, 벤츠, 볼보, 재규어랜드로버) 18.63%, 한국(현대차·기아) 10.65%였다. 미국 시장의 4대 강자 중 한국 기업의 시장점유율이 가장 낮지만, 일본·유럽 자동차 기업의 수가 더 많은 걸 감안하면 현대차·기아의 경쟁력도 만만치 않음을 알 수 있다.

서울의 한 현대 자동차 대리점. 연합뉴스

성장률로 따져봐도 현대차의 지난 1년 간(2023→2024년) 판매량 증감률은 4.8%로 일본계 기업 다음으로 높았다. 고가 시장을 겨냥하고 있는 유럽 브랜드인 BMW는 1년 간 0.5%, 벤츠는 0.3% 증가에 그쳤고 볼보는 오히려 2.7% 줄었다.



한국 자동차 기업의 약진은 완성차 기업뿐 아니라 연관 산업의 부가가치를 높이고 고용을 유발한다. 자동차 산업이 한국 경제를 떠받치는 한 축인 셈이다.



그러나 경쟁업체들에 비해 불리한 조건에서 영업이익 감소가 심해지면 한계에 직면할 것이란 우려가 나온다. 완성차 업계의 한 관계자는 “일본의 관세 인하가 더 큰 이슈이긴 했지만 유럽마저도 우리보다 부담이 줄어든 점에서 답답함이 더 커진다”며 “미국 시장에서 유의미하게 경쟁하는 기업 중 한국 업체의 부담이 가장 큰 상황”이라고 말했다.

이날 한국무역협회가 발표한 ‘2025년 4분기 수출산업경기전망조사’에서도 자동차 분야는 전망이 매우 어둡다. 4분기 수출산업경기전망지수(EBSI)가 101.4로 전 분기보다 나아질 것으로 전망됐지만, 자동차·자동차부품 전망치는 69.3로 수출 부진이 예상됐다. EBSI는 기준선인 100을 밑돌면 전 분기보다 전망이 악화했음을, 100을 웃돌면 전망이 개선됐음을 의미한다.



특히 자동차 부품 업체들의 타격과 고통은 헤아리기 힘들다. 자동차 부품 관세는 25%이지만 철강 함량이 높은 차량 하부 구조물에는 철강 관세인 50%까지 붙고 있다. 또한 중국산 원자재 비율이 일정 기준 이상이 되면 한국이 아니라 중국 기준으로 관세가 붙기도 한다.



미 상무부는 철강·알루미늄이 쓰인 파생제품의 관세 품목을 확대하기 위해 29일까지 의견 수렴 절차를 밟는다. 그 결과에 따라 관세가 부과되는 자동차 부품이 더 늘어날 수도 있다. 또 로봇과 산업기계 수입이 미국 국가 안보에 미치는 영향 평가 조사에도 착수한 상태다. 조사 대상은 로봇과 컴퓨터 제어를 받는 기계 시스템으로, 산업용 스탬핑프레싱 장비와 작업물 절단·용접 기계, 금속 가공용 특수 장비 등이 포함된다.

지난 4월 1일 경기도 평택시 포승읍 평택항 야적장에 철강 제품들이 쌓여 있다. 뉴시스

한편 국내에선 철강업체의 숨통이 트이게 됐다. 기획재정부는 지난 23일 일본과 중국산 탄소강 및 합금강 열연 제품에 대해 잠정 덤핑관세를 부과하기로 결정했다고 고시했다. 지난해 12월 현대제철이 일본과 중국업체가 시장을 왜곡하고 있다며 산업통상자원부에 반덤핑 제소를 접수한 데 따른 조치다.