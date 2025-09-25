‘그림 뇌물 의혹’ 김건희, 특검 조사 4시간30분만 종료

김씨 “그림 관저로 갖다놓은 적 없다” 부인

김상민 전 부장검사로부터 ‘고가 그림 수수 의혹’을 받는 김건희씨에 대한 조사가 약 4시간30분만에 종료됐다. 김씨는 진술을 대부분 거부한 것으로 알려졌다. 이틀 전인 23일에는 그림 공여자로 지목된 김 전 검사를 소환 조사한 특검팀은 김씨에게 제기된 매관매직 의혹 수사에 속도를 높이고 있다.

김씨는 25일 오전 10시부터 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검 사무실에서 조사를 받기 시작해 오후 2시30분에 퇴실했다. 점심과 휴식 시간을 제외한 실제 조사 시간은 약 2시간 정도로 알려졌다. 김씨는 김 전 검사로부터 지난해 4·10 총선 공천 청탁을 대가로 1억4000만원 상당의 이우환 화백 그림 ‘점으로부터 No. 800298’을 받은 혐의(특정범죄 가중처벌법상 뇌물)를 받고 있다.

이우환 화백 그림 관련 의혹을 받는 김건희씨가 탑승한 호송차가 25일 김건희 특별검사팀(특검 민중기) 사무실로 들어서고 있다. 뉴시스

특검팀은 이날 조사에서 김씨를 상대로 이 화백의 그림을 받은 경위 등을 캐물었다. 또 김씨가 평소 박서보, 윤형근 화백의 그림을 좋아하는 게 맞는지도 물어본 것으로 전해졌다.

김씨는 질문 대부분에 진술 거부권을 행사한 것으로 파악됐다. 다만 특검팀이 “그림을 직접 받았다거나 관저로 가져다 놓은 적이 있냐”고 묻자 “관저로 갖다놓은 적 없다”고 부인했다고 한다. 그간 김씨 측은 “김 전 검사로부터 해당 그림을 받은 적이 없다”고 일관했다.

김 전 검사는 이 화백 그림을 구매한 후 김씨의 오빠인 진우씨에게 전하며 총선 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)로 지난 18일 구속됐다. 특검은 김씨 측이 그림을 건네받은 대가로 김 전 검사의 공직 임명 등에 영향력을 행사한 게 아닌지 의심하고 있다.

앞서 ‘정치브로커’ 명태균씨는 김씨가 김영선 전 의원에게 ‘창원 의창구에 김 검사가 당선될 수 있도록 지원하라. 그러면 선거 이후 장관 또는 공기업 사장 자리를 주겠다’고 말했다고 주장했다. 당시 김 전 검사는 공천 심사 과정에서 탈락했지만, 지난해 8월 국가정보원 법률특보에 임명됐다.

김 전 검사 측은 혐의를 부인하고 있다. 김 전 검사 측은 김진우씨의 개인 투자 목적으로 그림 거래가 시작됐고, 그의 대금으로 물품을 전달하는 중개 및 심부름을 했다는 입장이다. 또 김 전 검사가 ‘여사님 취향’을 알아본 점을 인정하면서도 “그림을 잘못 사면 미술 전문가인 동생 김건희에게 질책받을 것을 우려한 김진우의 요청을 반영한 것”이라고 밝혔다.

김씨는 공직자가 아니었던 만큼 뇌물 혐의를 적용하려면 윤 전 대통령과 공모 여부를 밝히는 게 특검팀의 과제다. 뇌물죄는 공무원이 직무와 관련해 뇌물을 수수·요구·약속한 경우 성립한다.

특검은 그간 수사 내용을 토대로 향후 윤 전 대통령을 조사할 예정이다. 이날 브리핑에서 김형근 특검보는 “현재 진행 중인 수사 전반에 윤 전 대통령 조사가 필요한 사건이 많다”며 “그때그때 부르는 것보다는 종합적으로 소환하는 게 적절한 것 같아서, 사안을 모아서 한 번에 소환할 계획”이라고 밝혔다.