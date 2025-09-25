[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 26일 (금요일)

쥐

96년생 얻는 것도 없이 분주하기만 하다.

84년생 내실 있는 일에 관심을 가져라.

72년생 선배나 윗사람의 조언을 잊지 말고 활용하라.

60년생 자중지란을 겪을 수 있으나 차분하게 대응하라.

48년생 좋은 계획도 실행되지 않는다면 그림의 떡.

36년생 심신이 개운하지 않을 때이다.

소

97년생 오후에 약속하면 일이 순조롭다.

85년생 누구나 똑같은 것을 주고받을 수 없다.

73년생 궁금한 것이 있으면 재빨리 해결하라.

61년생 목욕숙박업 편의점 식품업은 광고에 성과가 있다.

49년생 근원을 알 수 없는 말은 부정확하다.

37년생 많은 이들과 돈독한 정을 나누면 편안하다.

범

98년생 감정조절 못하면 고통이 길어진다.

86년생 자유를 얻으면 방향감각을 잃지 말라.

74년생 열심히 일할 때가 행복하다.

62년생 기회를 잡아도 지속성이 없으면 무용지물.

50년생 차별화된 전략을 가지고 있는 것이 좋다.

38년생 두 사람을 두고서 저울질하면 곤란하다.

토끼

99년생 답답했던 가슴을 뚫을 즐거움을 찾자

87년생 하소연에 귀기울이고 직접 관여하라.

75년생 마음에 없는 말은 금세 후회하는 법이다.

63년생 처음 생각대로 묵묵히 밀어붙이는 게 좋다.

51년생 당연한 일을 두고서 엉뚱한 생각 말라.

39년생 편안히 안주할 곳을 찾아보는 것도 좋겠다.

용

00년생 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다.

88년생 신경 쓰는 것이 건강에 가장 해롭다.

76년생 과도한 정신집중은 건강을 해치기 쉽다.

64년생 자신을 알리는 일에 매진하는 것은 좋다.

52년생 차동차매매 소개업 결혼상담업은 광고에 성과가 있다.

40년생 누군가를 미워하는 마음은 날려버리자.

28년생 대수롭지 않지만 실로 중대하다.

뱀

01년생 보고 듣기 위해 계획을 잘 세우라.

89년생 서로 사랑하면서 헤어지는 운이다.

77년생 느긋하게 대응하면 화가 굴러 복이 된다.

65년생 직장이 불안하여 마음에 동요가 일어난다.

53년생 거래처나 계약체결을 위한 결과가 순조롭다.

41년생 호언장담했던 것과 다른 결과가 나타난다.

29년생 거래에 실수가 있으니 주의하라.

말

02년생 지금은 실리를 추구하는 것이 중요하다.

90년생 행운이 따를 때 과감하게 밀어붙여라.

78년생 시작한 일은 빨리 끝내는 것이 좋다.

66년생 처세술이 뛰어나면 일취월장한다.

54년생 일관된 자세를 유지해야 웃을 수 있다.

42년생 귀인의 도움으로 집안에 변화를 일으키겠다.

30년생 감동을 느끼면 사소한 것에도 감사한다.

양

03년생 거처를 옮기기에 좋으나 동방은 삼가라.

91년생 자녀문제로 의견차이 생기면 조율하라.

79년생 먼 일을 먼저 생각하는 것은 우둔하다.

67년생 서류나 문서상의 결함도 누략이 없는지 살펴라.

55년생 운동구점 서점문구점 악세살이점은 광고에 성과가 있다.

43년생 서로 다른 것을 가진 사람들과 만나보라.

31년생 여러 모임을 통해 인맥을 넓히기에 좋다.

원숭이

04년생 산으로 올라가면 묵은 체증이 내려간다.

92년생 단판승부하기에 좋으니 용감하게 나서라.

80년생 이성친구와 감정적인 교류가 생기는 날이다.

68년생 살다보면 뜻하지 않은 일에 직면할 수 있다.

56년생 일사불란하게 움직이면 큰 성과를 거둔다.

44년생 일에 파묻히면 주변을 돌아볼 시간이 적다.

32년생 시작해놓고 보자는 식의 행동은 금물.

닭

05년생 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다.

93년생 객관적인 자료를 진행시키면 성과가 좋다.

81년생 보이지 않는 신비한 부분을 갖추라.

69년생 약간 우회하여 간접적으로 대응하라.

57년생 성급하게 나서면 금세 탈나기 마련이다.

45년생 집안 일이 담 밖으로 나가면 곤란하다.

33년생 거절할 때와 승낙할 때를 분간하라.

개

06년생 부부간에 동질성을 찾아라.

94년생 오늘은 직업관계에 희소식이 날아온다.

82년생 준비에 소홀함이 없다면 문제되지 않는다.

70년생 소중한 사람은 깊은 대화가 필요하다.

58년생 미용업 화장품업 보석상업은 광고에 성과가 있다.

46년생 기분이 들뜨지만 길게 가면 해롭다.

34년생 자포자기하면 위험하다.

돼지

95년생 뜻이 있는 곳에 길이 있는 법이다.

83년생 약속시간에 맞게 나가면 두 가지를 얻는다.

71년생 무작정 서있지 말고 출발하는 것이 좋다.

59년생 금전융통은 이씨 정씨 유씨에 부탁하세요.

47년생 정신적인 부분에 구멍이 생길 수 있다.

35년생 불가능을 가능케 하는 것은 자신감.