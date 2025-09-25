"경주서 여섯째 딸아이 태어났어요"

"출산은 경주의 희망", 여섯째 출산 가정 축하

주낙영 시장, 충효동 여섯째 출산 가정 방문, 다자녀 양육 응원

출산장려금·첫만남 이용권·부모급여 등 8448만원 상당 지원

“아이 키우기 좋은 환경 조성, 경주시가 책임지겠습니다.”

경북 경주시는 주낙영 시장이 지난 23일 충효동에 거주하는 김도형(33)·임소라(32) 씨 가정을 직접 찾아 여섯째 딸 나은 양의 출산을 축하하고, 기저귀와 육아용품 등 선물을 전달했다고 25일 밝혔다.

주낙영(가운데) 경주시장이 지난 23일 충효동 여섯째 출산 가정을 방문, 가족들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이번 방문은 저출생 사회에서 다자녀 가정을 응원하고 출산의 기쁨과 가치를 지역사회에 확산하기 위해 마련됐다.

주 시장은 이 자리에서 여섯 자녀들의 건강한 성장을 기원하며, 생애주기별 인구정책 안내서와 함께 공동육아 나눔터, 다함께 돌봄센터 등 돌봄 시설을 상세히 소개했다.

경주시는 ‘결혼하고 아이 키우기 좋은 경주’ 조성을 목표로 다양한 정책을 추진하고 있다.

현재 출산축하금 20만원과 출산장려금으로 첫째 300만원, 둘째 500만원, 셋째 이상 1,800만원을 지원한다.

또 지역특산품과 육아용품(15만원 상당)으로 구성된 출산축하박스, 산후조리비 50만원 등도 제공한다.

이 가정의 경우 출산장려금과 첫만남 이용권, 부모급여, 아동수당 등 각종 혜택을 포함해 여섯째 자녀 출생으로 총 8448만원 상당의 지원을 받게 된다.

주낙영 시장은 “딸 셋만 되어도 금메달이라 하는데 여섯째를 낳으셨으니 얼마나 자랑스러운 일인지 모르겠다”며 “아이들이 엄마 아빠를 닮아 밝고 예쁜 모습이 더욱 감동적이었다”고 말했다.

그러면서 “요즘 저출산으로 나라가 큰 걱정이지만, 낳기만 하면 국가와 지자체가 책임지고 양육할 수 있는 환경을 만들어야 한다”며 “경주에서도 다자녀 가정이 걱정 없이 아이를 키울 수 있도록 실질적인 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 강조했다.