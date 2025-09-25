그린수소 글로벌 포럼 개막…제주, K-탄소중립 출발지 선언

9개국 100여 기관·기업 참여

그린수소·분산에너지로 여는 미래 비전 제시

2025 그린수소 글로벌 포럼(with 글로벌 분산에너지 포럼)이 25일 제주국제컨벤션센터에서 ‘그린수소와 분산에너지로 여는 케이(K)-탄소중립 이니셔티브’를 주제로 개막했다.

제주도와 그린수소 글로컬 선도연구센터가 공동 주최하고 산업통상자원부, 한국수소연합, 한국수소환경협회와 현대자동차그룹이 후원하는 이번 포럼은 제주의 그린수소와 분산에너지 성공모델을 공유하고 글로벌 탄소중립을 앞당길 해법을 모색하는 자리다.

중국, 노르웨이, 독일, 덴마크, 오스트리아, 인도, 태국, 나미비아, 일본 등 9개국에서 55개 기관·협회, 42개 기업, 9개 대학이 참석했으며, 국내외 에너지 분야 전문가 60여 명이 참여해 탄소중립을 주제로 논의를 이어간다.

개막식에서 오영훈 제주지사는 제주의 탄소중립 비전과 성과를 소개하며 미래 전략을 제시했다.

오 지사는 개회사에서 “탄소중립의 해법은 그린수소와 분산에너지에 있다”며 “제주는 국내 최초로 그린수소 상용화 생태계를 구축하며 가능성을 입증해왔다”고 소개했다. 이어 “유연성 자원 확대와 혁신적 시장제도 도입 등을 통해 케이(K)-탄소중립 이니셔티브를 선도해 나가겠다”며 네 가지 추진 방향을 제시했다.

먼저 해상풍력과 태양광 확대를 통해 재생에너지 사회로의 전환을 신속히 추진하겠다고 밝혔다. 둘째, 에너지 저장장치(ESS)와 전기차 전력망 연계(V2G) 등을 활용해 유연성 자원을 확충하고 분산에너지를 활성화하겠다고 설명했다. 셋째, 저탄소 중앙계약시장과 실시간 전력거래시장 등 혁신적 제도와 시장 기제를 도입해 에너지 효율성을 높이고, 넷째, 가파도 탄소중립 모델과 재생에너지 100%(RE100) 융복합 산업을 통해 세계적 선도모델을 구축하겠다고 강조했다.

오 지사는 또 “제주의 에너지 생태계는 점점 다양하고 촘촘해지고 있다”며 “대통령이 제주를 탄소중립 케이(K)-이니셔티브의 출발지로 지목한 만큼, 이번 포럼이 미래를 향한 담론의 장이 되길 바란다”고 당부했다.

박덕열 산업통상자원부 수소경제정책관은 “제주도는 재생에너지 확대와 청정수소 생태계 구축을 통해 대한민국 탄소중립 선구자로서 역할을 하고 있다”며 “제주에서 개최되는 그린수소 글로벌 포럼을 통해 정부, 국제기구, 학계, 기업인들이 상호 협력을 강화해나갈 수 있길 바란다”고 말했다.

양희원 현대자동차그룹 사장은 “수소는 제주말로 ‘바굼지(바구니)’처럼 재생에너지를 저장했다가 필요할 때 꺼내 쓸 수 있는 에너지로, 그린수소가 이러한 한계를 해결할 열쇠”라며 “현대차그룹은 청정에너지의 보고 제주와 함께 수소 생태계 활성화와 V2G 기술 상용화를 추진하며 ‘2035 카본 프리 아일랜드’ 달성에 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

메리 버스 워릭 국제에너지기구(IEA) 부사무총장은 영상 메시지를 통해 “제주의 비전이 한국의 에너지 전환과 글로벌 확산에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

개막식에는 노르웨이 오슬로에 본사를 둔 글로벌 수소 기술 선도기업 Nel의 마르쿠엔 스툽 아시아태평양 사업개발 이사와 중국 난카이대 첸팡이 화학대학 학장이 기조연설을 진행했다.

두 연사는 각각 유럽과 아시아의 관점에서 수소기술의 최신 동향과 국제 협력의 중요성을 강조하며, 수소경제 활성화를 위한 글로벌 협력 방향을 제시했다.

25일 제주국제컨벤션센터에서 열린 2025 그린수소 글로벌 포럼 개막식. 제주도 제공

기조연설에 이어 제주도와 에너지 분야 13개 기관·기업이 함께하는 미래비전 선포식이 진행됐다.

선포식은 제주의 2035 탄소중립 비전과 그린수소·분산에너지 관련 미래상을 담은 영상으로 시작됐다. 이어 오영훈 지사와 주요 인사들이 무대에 오른 후 진행된 버튼 세러모니에서는 제주의 재생에너지 비율이 현재 20%에서 미래 100%로 확대되는 모습과 제주의 탄소중립 모델이 세계로 확산되는 장면이 시각적으로 연출됐다.

참가 기관과 기업들은 이 자리에서 RE100 달성과 제주 탄소중립 모델의 세계화를 위한 협력을 다짐했다.

포럼은 26일까지 계속되며, 그린수소 저장·운송 분야의 글로벌 표준화, V2G 기술과 무탄소전원, 수소 모빌리티 등 다양한 세션이 이어질 예정이다. 세부 프로그램은 포럼 공식 누리집(http://greenh2forum.com)에서 확인할 수 있다.