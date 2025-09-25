이혁 주일대사 26일 부임

두 달여 만에 공백 채워

이시바 부산 방문 소화

이혁(사진) 주일대사 내정자가 최근 일본 정부로부터 아그레망(외교사절에 대한 주재국 동의)을 받아 26일 부임한다고 외교당국이 밝혔다.



박철희 전 대사가 지난 7월14일 이임한 지 두 달여 만에 주일대사 공백이 메워지게 됐다.



이 대사는 부임하자마자 이시바 시게루 일본 총리의 부산 방문 일정 등을 소화할 것으로 보인다. 한·일 양국은 이시바 총리가 다음달 말 1박2일 일정으로 부산을 찾는 방안을 조율 중이다.



서울이 아닌 부산을 방문지로 택한 것은 지난달 23일 이재명 대통령과의 정상회담 당시 양국 공통 과제인 지방소멸 문제에 협력하기로 한 취지를 살리기 위한 것으로 풀이된다. 이 대사는 당시 특별수행원 자격으로 정상회담에 배석했다.



이 대사는 외무고시 13회로 위성락 국가안보실장과 동기다. 주일 대사관 서기관·참사관·공사, 동북아1과장, 아시아태평양국장 등을 지내 ‘일본통’으로 불린다.