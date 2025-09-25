美 2분기 GDP 성장률 확정치 3.8%…관세 우려에도 지표 견조

올해 2분기 미국의 국내총생산(GDP) 성장률이 3.8%로 집계됐다.

미 상무부는 2분기 GDP 증가율 확정치가 지난달 발표한 잠정치(3.3%)보다 0.5%포인트 상향 조정된 3.8%(전기 대비 연율)로 집계됐다고 25일(현지시간) 밝혔다. 미국은 한국과 달리 직전 분기 대비 성장률(계절조정)을 연간 성장률로 환산해서 GDP 통계를 발표한다.

미국 뉴저지주 시코커스에 있는 월마트 슈퍼센터에서 손님들이 매장을 둘러보고 있다. 로이터연합

미국의 2분기 성장률은 다우존스가 집계한 전문가 전망치(3.3%)를 크게 웃돌았다. 2023년 3분기(4.7%) 이후 7개 분기 만에 가장 높은 수준이다.

2분기 들어서는 관세 부과를 앞두고 나타났던 일시적인 재고 확보 요인이 줄면서 수입이 급감한 게 성장률을 끌어올리는 데 큰 역할을 한 것으로 보인다. 순수출은 2분기 성장률을 4.83%포인트 끌어올리는 데 기여했다. 2분기 개인소비 증가율은 2.5%로 한 달 전 잠정치 추계(1.6%) 때보다 높은 수준을 기록했다. 확정치는 잠정치 추계 때는 빠졌던 경제활동 지표를 반영해 산출한다.

미국 경제 수요의 기조적 흐름을 보여주는 민간지출(국내 민간구매자에 대한 최종 판매) 증가율은 2.9%로 잠정치 추계(1.9%)보다 대폭 개선됐다.

한편 상무부는 지난 1분기 미국의 성장률을 종전 0.5% 감소에서 0.6% 감소로 0.1%포인트 하향 조정했다고 밝혔다. 투자 및 정부지출, 수출이 하향 조정된 점이 반영됐다고 상무부는 설명했다.