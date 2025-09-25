아디다스, 차세대 팩토리 아울렛 ‘롯데몰 은평점’ 오픈

아디다스코리아는 26일 서울 은평구 롯데몰 은평점에 차세대 매장 콘셉트인 ‘더 뉴 비트’를 적용한 서북권 첫 시티 아울렛 ‘아디다스 팩토리 아울렛 스토어 은평’을 공식 오픈한다.

아디다스 팩토리 아울렛 스토어 은평. 아디다스 제공

이번 매장은 스포츠와 라이프스타일을 결합한 고객 중심의 브랜드 경험과 지역 스포츠 커뮤니티 기능을 결합한 새로운 공간으로, 아디다스가 제시하는 차세대 팩토리 아울렛의 방향을 보여준다.

총 707㎡(약 214평) 규모로 롯데몰 1층에 자리한 은평점은 고객 편의를 고려한 동선과 넓은 판매 공간을 갖췄다. 아디다스 퍼포먼스와 오리지널스 상품군은 물론 골프 라인까지 더해 소비자들의 선택 폭을 넓혔다.

아디다스가 새롭게 제안하는 매장 콘셉트 ‘더 뉴 비트’는 스포츠 경기장의 역동성을 담은 ‘스타디움(Stadium)’ 콘셉트에서 발전한 것이다. 스포츠와 라이프스타일을 아우르는 모던하고 유연한 공간으로 구성해 고객 경험 및 편의성을 강화한 아디다스의 차세대 아울렛 스토어 콘셉트다.

또 지역 밀착형 스포츠 커뮤니티의 핵심 거점으로써 역할도 맡는다. 고객이 단순 쇼핑을 넘어 자연스럽게 머무르고 교류할 수 있도록 설계해 브랜드와 지역 스포츠 커뮤니티를 연결하는 허브의 역할을 해줄 것으로 기대하고 있다.

여기에 더해 아디다스코리아가 강남·명동·홍대·성수·도산 등 주요 직영 매장을 통해 검증된 아디다스 특유의 지역 친화적 공간 운영방식 및 ‘최고의 고객경험’이라는 브랜드 가치가 이번 매장에도 반영됐다.

이번 은평점 오픈은 기존 도시 근교에 집중되어 있었던 아울렛의 접근성 문제를 보완하여, 서울 서북권 고객이 보다 쉽게 아디다스를 만날 수 있는 지역 밀착형 매장이자 고객 친화적인 매장으로 자리매김할 전망이다.

아디다스코리아 마커스 모렌트 대표는 “아디다스 팩토리 아울렛 스토어 은평’은 서울 서북권 고객들이 아디다스를 더욱 가까이에서 경험할 수 있는 새로운 거점이 될 것”이라며, “‘THE NEW BEAT’ 콘셉트를 통해 고객 중심의 쇼핑 경험을 제공하고, 스포츠와 라이프스타일을 아우르는 브랜드의 가치를 전달하겠다”고 밝혔다.