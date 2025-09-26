'세계에서 가장 비싼 커피' 두바이서 등장…얼마길래?

아랍에미리트(UAE) 두바이가 '세계에서 가장 비싼 커피를 판매한 도시'로 기네스북에 올랐다.

기네스월드레코드는 최근 두바이 다운타운에 위치한 UAE 커피 체인점 '로스터스'(Roasters)의 플래그십 매장에서 판매된 스페셜티 커피가 한 잔당 2500UAE디르함(약 95만원)으로 '세계에서 가장 비싼 커피'에 등극했다고 밝혔다.

해당 커피는 파나마 '아시엔다 라 에스메랄다' 농장에서 재배된 게이샤 원두를 사용했다. 이는 세계에서 가장 희귀하고 고급스러운 원두 중 하나로 꼽힌다.

커피는 V60((60도 각도의 V자 드리퍼) 핸드드립 방식으로 추출돼 일본 전통 수공예품인 '에도 키리코' 크리스털 잔에 담겨 제공된다.

또 커피를 주문하면 티라미수와 초콜릿 아이스크림, 특별 제작한 초콜릿 조각이 함께 제공되는데, 이들 모두 게이샤 원두가 함유돼 있어 게이샤 특유의 꽃향과 열대과일향을 즐기게 해준다.

콘스탄틴 하르부즈 로스터스 CEO는 "이 상은 우리 팀 모두의 헌신으로 이뤄낸 것"이라며 "두바이가 최고의 커피 경험을 선사하는 곳으로 자리매김하고 있음을 보여준다"고 말했다.

두바이에서 시작한 로스터스는 현재 UAE 전역에 11개 지점을 운영 중이다.

<뉴시스>