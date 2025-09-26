"틱톡 美법인 지분, 오라클·실버레이크·MGX가 15%씩 보유"

기업 가치 20조원…연방 정부, 지분이나 '황금주' 취득안해

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 중국 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 내 사업권을 인수하는 행정명령에 서명한 가운데 오라클과 실버레이크, MGX가 틱톡의 새 미국 법인(틱톡 USA) 지분을 15%씩 보유한다고 미 경제 매체 CNBC 방송 등이 보도했다.



소식통은 이들 3개 기업이 '틱톡 USA'의 지분을 총 45% 보유하게 된다며 이같이 전하고 다만, 협상이 진행 중이라 지분 규모는 달라질 수 있다고 설명했다.



틱톡의 모회사 바이트댄스는 20% 미만의 지분을 보유하도록 한 '틱톡 금지법'에 따라 19.9%를, 나머지 35%는 바이트댄스 투자자들과 신규 투자자들이 보유한다.



연방 정부는 틱톡 USA 운영에 지분을 보유하거나 하지 않고, 주식 보유에 상관 없이 거부권을 행사할 수 있는 이른바 '황금주'(golden share)도 취득하지 않는다.



또 새로운 법인은 이사회 과반수를 미국인 이사로 구성하며, 오라클이 앱의 보안 및 운영을 감독하고 틱톡 USA에 클라우드 컴퓨팅 서비스를 계속 제공한다.



JD 밴스 미 부통령은 이번 거래에서 틱톡 USA의 기업 가치가 140억 달러(약 20조원)로 평가됐다고 설명했다.



오라클은 미국 소프트웨어 및 클라우드 업체로, 2020년 틱톡의 미국 법인 매각이 처음 추진될 당시 '보안 파트너'(Security Partner)로 지정돼 틱톡 미국 이용자 데이터의 저장·관리 역할을 맡아 왔다.



실버레이크는 글로벌 기술 투자 전문 사모펀드로, 2020년 틱톡 미국 매각 논의가 진행될 당시부터 투자자로 참여해 왔고, MGX는 2024년 아부다비 국부펀드와 아랍에미리트(UAE) 대형 기술 기업 G42가 공동 설립한 신규 투자사다.



MGX는 UAE의 권력 실세로, 아부다비 통치자의 동생이자 UAE 국가안보보좌관인 셰이크 타눈 빈 자예드 알 나흐얀이 이끌고 있으며 챗GPT 개발사 오픈AI 등에도 투자해 잘 알려져 있다.



MGX는 트럼프 대통령 취임 이후 미국의 전략적 이해가 걸린 주요 거래에서 투자자로 부상하고 있다.



투자사 제너럴 애틀랜틱과 서스퀘나, 세쿼이아 등 바이트댄스의 기존 후원자들도 새로운 틱톡 USA에 지분을 투자할 예정이다.



트럼프 대통령은 지난 21일 보수 언론 재벌 루퍼트 머독과 그의 아들 라클란 머독, 오라클 회장 래리 엘리슨, 델 테크놀로지스 최고경영자(CEO) 마이클 델이 이번 틱톡 거래에 관여할 수 있다고 밝힌 바 있다.

