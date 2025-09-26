김종국, 꽁꽁 감춘 아내 외모 공개 “마르고 키커, 직각 어깨”

KBS 2TV 예능 '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

가수 김종국이 아내의 외모에 대해 밝혔다..

김종국은 지난 25일 오후 방송한 KBS 2TV 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에서 결혼 3주 차 신혼 생활을 함께 하고 있는 아내에 대한 정보를 일부 공개했다.

프로그램 호스트인 모델 겸 방송인 홍진경이 이날 방송에서 "김종국 씨 결혼식을 비공개로 해서 다들 많이 궁금해한다"라며 다른 MC들과 함께 몇 가지 질문을 건넸다.

코미디언 김숙이 "결혼하신 분도 운동 좀 하나"라고 묻자 김종국은 "운동은 아니다"라고 했다.

이날 게스트로 나온 그룹 'S.E.S.' 출신 유진이 "마른 편이냐 통통한 편이냐"고 하자 마른 편이라고 답했다. 김종국의 아내를 직접 본 코미디언 양세찬은 "아내 분 어깨가 진짜 직각"이라고 설명했다.

김종국은 그러자 "어느 정도 관리 차원에서 운동하는 거 같다"고 부연했다.

아내가 김종국이 시도 때도 없이 운동하는 것을 어떻게 생각하냐고 묻자 "(연애할 당시) 유일한 갈등이 운동이었다. 그래서 일찍 합의했다"고 웃었다.

김종국은 이달 5일 비연예인과 결혼식을 올렸다. 신부의 정체에 대해 함구해 LA 출신 사업가, 유명 영어 강사 딸 등의 추측이 쏟아진 상태다. 이에 따라 그의 결혼식에 '극비 결혼'이라는 별칭이 붙었다.