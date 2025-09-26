중·러, ‘이란 제재 부과 연기’ 유엔 안보리 표결 요청

28일(현지시간) 복원되는 유엔 안전보장이사회(안보리)의 대(對)이란 제재를 앞두고 중국과 러시아가 제재 부과 종료를 6개월 연장하는 결의안을 26일 회의에서 표결에 부칠 것을 요청했다.

이란 제재 복원 여부 표결하는 유엔 안보리(9월 19일). 로이터 연합뉴스 자료사진

로이터통신은 25일 외교관들을 인용해 이 같이 보도하며 결의안이 통과하려면 안보리 15개 이사국 중 9개국 이상의 찬성을 얻어야 하고 미국·중국·러시아·영국·프랑스 등 5개 상임이사국 중 어느 한 곳도 거부권을 행사하지 않아야 한다고 설명했다.

2015년 체결된 이란 핵 합의(JCPOA)에 서명한 영국·프랑스·독일은 핵 합의와 관련해 이란의 중대한 불이행이 있었다며 대이란 안보리 제재의 복원 절차(스냅백) 개시를 요청한 바 있다. 안보리는 지난 19일 회의에서 이란에 대한 제재 종료 상태를 현재대로 유지하는 결의안을 표결에 부쳤지만 찬성표가 4표(중국·러시아·파키스탄·알제리)에 그쳐 부결됐다. 반대는 9표, 기권은 2표였다. 이에 따라 대이란 안보리 제재는 27일 0시(그리니치표준시 기준) 자동 복원될 예정이다.

영국·프랑스·독일은 이란이 국제원자력기구(IAEA) 사찰관의 핵 시설 접근을 허용하고, 고농축 우라늄 비축에 대한 우려를 해결함으로써 미국과의 협상 재개에 나설 경우를 기본조건으로 내걸고 이란이 이를 받아들이면 제재 복원을 6개월 연기하겠다고 제안한 바 있다. 반면 이란은 핵무기를 개발 중이라는 서방의 의혹을 부인하며 제재 복원 시도는 근거가 없고 부당하다고 주장해왔다.