서울농협, 농심천심 운동 발대식 개최

서울농협은 25일 '농심천심운동' 발대식을 열고 지속가능한 농업농촌 구현을 위한 운동 확산에 나섰다. 농협중앙회 제공

서울농협(본부장 맹석인)은 25일 서울본부 대강당에서‘농심천심(農心天心)운동’발대식을 열고 본격적인 운동 확산에 나섰다.

‘농부의 마음이 하늘의 뜻’이라는 의미의 농심천심 운동은 국가 운영의 근간이 되는 농업의 소중함을 알리고, 범국민적인 공감대를 형성하여 지속 가능한 농업·농촌을 구현하는 데 그 목적을 두고 있다.

이날 발대식에는 서울농협을 포함하여 유관기관, 농업단체, 여성단체, 범농협 계열사 임직원 등 140여 명이 참석하여 농업·농촌 가치 제고를 위한 결의를 다졌다.

아울러 서울특별시농업기술센터(소장 조상태), 새농민회 서울특별시회(회장 조강희), 한국후계농업경영인 서울특별시연합회(회장 왕남식), (사)고향을생각하는주부들의모임 서울시지회(회장 성숙현), 농업지도자서울특별시연합회(회장 장태호) 등 기관·단체를 「서울농협 농심천심운동 홍보단」으로 위촉하고 대국민 홍보활동의 시작을 알렸다.

서울농협은 홍보단과 함께 직거래장터 운영 및 농산물 공동구매 활성화 등으로 우리 농산물 소비 촉진을 도모하고 농촌공간가치 증대를 위한 도시민 팜스테이·농촌체험 활성화, 영농철 농촌 일손돕기 등 다양한 현장 활동을 통해 농촌 활력화에 기여해 나갈 예정이다.

발대식 이후 참석자들은 서울농협 직거래장터를 찾아 추석을 앞두고 장터를 방문한 고객을 대상으로 농심천심 운동 홍보와 더불어 우리 농산물 소비촉진을 위한 쌀 나눔 캠페인도 함께 진행하였다.

맹석인 본부장은 “농심천심 운동은 농업인이 존경받고 국민 모두가 행복한 지속 가능한 농업·농촌을 구현하기 위한 캠페인”이라며 “우리의 먹거리를 책임지는 농업의 중요성을 알리는 데 서울농협이 앞장서겠다.”고 말했다.