하이트진로, ‘경기떡집’과 ‘일품진로 25년산’ 추석 선물세트 선보여

하이트진로는 서울 3대 떡집으로 손꼽히는 ‘경기떡집’과 함께 ‘일품진로 25년산’ 추석 선물세트를 출시한다고 26일 밝혔다.

하이트진로는 지난 설에 경기떡집과 첫 협업 후, 추석 명절 최고급 선물세트 구성을 위해 일품진로 25년산 출시 단계부터 경기떡집과 협업을 기획했다.

66년 전통의 경기떡집은 12년 연속 블루리본 서베이에 등재될 만큼 다양한 대표 메뉴들을 선보이고 있다. 하이트진로는 독보적인 품격의 일품진로 25년산과 함께 경기떡집의 전통 다과들로 선물세트를 구성해 명절 선물 가치를 높였다.

선물세트는 일품진로 25년산 1병, 황동잔 2개, 전통 다과 9종 △참깨강정, △호두정과, △양갱, △금귤정과, △잣박산, △곶감말이, △다식, △개성약과, △오란다로 구성됐다. 특히, 일부 다과 메뉴는 국가무형문화재 조선왕조 궁중음식 이수자인 ‘박영미’ 교수와 배화여대 전통조리학과 ‘노영옥’ 교수의 레시피로 만들어져 차별화된 맛을 자랑한다.

‘일품진로 25년산 X 경기떡집’ 선물세트는 30세트 한정 판매된다. 27일 오전 10시~11시 ‘경기떡집 망원 본점’ 현장 방문자에 한해 추첨 판매될 예정이다.

오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 “이번 추석에는 최고급 선물세트를 선보이기 위해 일품진로 25년산, 경기떡집 전통 다과 컬래버레이션 상품을 선보이게 됐다”며, “25년 이상, 가장 오래 숙성된 목통 숙성 원액을 담아 탄생한 일품진로 25년산으로 소중한 분들께 깊은 감동을 전하길 바란다”고 전했다.