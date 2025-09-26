출근길 이웃 여성 성폭행하려던 50대 남성 구속

서울 노원경찰서는 출근길 이웃 여성을 끌고 가 성폭행하려 한 혐의로 50대 남성 A씨를 구속했다고 26일 밝혔다.



경찰에 따르면 A씨는 지난 24일 오전 7시께 노원구의 한 다세대주택에서 출근하던 이웃 여성의 입을 막고 자신의 집으로 끌고 가려 한 혐의(강간미수)를 받는다.



피해 여성의 신고를 받고 출동한 경찰은 3시간여 후 중랑구의 한 숙박시설에서 A씨를 긴급체포했다.



A씨는 경찰 조사에서 혐의를 시인한 것으로 전해졌다.

<연합>