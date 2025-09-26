美 국방, 전세계 현역 장군 전원 일시 소집… “장군들의 오징어게임”

피트 헤그세스 미국 국방장관이 세계 각지에서 복무 중인 미군 현역 장군 전원을 일시에 소집했다. 매우 이례적인 일로 배경을 두고 다양한 관측이 나오는 가운데 안보상 우려도 제기된다.

25일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 헤그세스 장관은 미군의 준장(1성급) 이상 지휘관 거의 전원에게 오는 30일 버지니아주 콴티코 해병대 기지로 집결하라고 지시했다. 미국 국내뿐 아니라 중동, 유럽, 아시아·태평양 등 세계 각지의 미군 기지에서 복무하는 장성 대다수가 대상이며, 분쟁 지역 장성 역시 예외가 아니라고 WP는 전했다. 지휘관이 아닌 참모직 장성은 제외됐다고 WP는 덧붙였다.

피트 헤그세스 미국 국방장관. AFP연합뉴스

국방부도 “헤그세스 장관이 내주 초 고위 장성들에게 연설할 예정”이라며 회의 소집 사실을 확인했다. 그러나 소집 사유는 밝히지 않았다.

미군 전체에서 준장 이상 장성은 약 800명이다. 각 장성이 보좌 인력을 대동할 가능성이 커, 전체 집결 인원은 1000명을 넘길 가능성이 크다. 미군이 최고 지휘관을 일시에 한 자리에 소집한 사례는 극히 드물다고 WP는 전했다. ·

이례적 소집의 배경을 두고 다양한 관측이 나온다. WP는 헤그세스 장관이 고위 지휘관의 인사에 더 큰 영향력을 행사하려 해왔다는 점에 주목했다. 최근 1성·2성급 장군에 대해서도 과거 발언이나 소셜미디어 게시물까지 검토하며 진급 여부를 검토했다.

최근 임시 예산안과 관련해 연방정부의 셧다운 가능성이 거론되는 상황과도 무관치 않아 보인다고 WP는 짚었다. 일각에서는 지휘관들이 회의를 마치고 돌아갈 때 정부 셧다운과 겹쳐 복귀할 교통편을 마련하기 어려울 수 있다는 관측도 나온다.

한 관계자는 CNN에 ‘체력을 테스트하려는 것 아니냐’는 의견부터 ‘국방부 본부 상황을 브리핑할 예정’이라거나 ‘지휘관 대량해고를 통보하려는 것’ 등 다양한 관측이 흘러나오고 있다고 전했다. 이 관계자는 소집 이유가 무엇이든 이렇게 많은 고위 지휘관을 한자리에모으는 것은 극히 이례적이라고 전했다. CNN은 이번 소집이 “장군들의 오징어게임”으로 불린다는 한 관계자의 말도 함께 전했다.

장성 소집에 따른 안보 공백의 우려도 나온다. 미 국방부는 보안이 튼튼한 원격회의 시스템을 보유하고 있다. 실제 원격지에서 백악관·국방부 본부와 소통할 때 이 시스템을 자주 활용하고 있다. 그런데도 전세계에서 최고 지휘관들을 일시에 소집한 데 대한 우려가 작지 않다고 WP는 전했다. 한 국방부 관계자는 “무슨 일이 터지면 지휘부가 약화될 수밖에 없다”고 말했다.

AP통신은 트럼프 대통령이 몰랐던 것으로 보인다고 전했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 취재진의 관련 질문에 사안을 제대로 알지 못한 것처럼 “전세계에서 어디로?”라고 되물었다. 다만 트럼프 대통령은 바로 “(회의 자리에) 오라고 하면 갈 것이다. 그게 왜 그렇게 대단한 일이냐”며 대수롭지 않다는 반응을 보였다.