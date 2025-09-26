“주주 친화 경영 빛났다”…에이피알, ‘2025 한국IR대상’ 대상 수상

글로벌 뷰티 기업 에이피알이 ‘2025 한국IR대상’ 시상식에서 최고 영예인 대상을 수상하며 상장 후 진행한 모범적인 IR 활동에 대한 성과를 인정받았다.

2025 한국IR대상 시상식에서 김기경(왼쪽) 한국거래소 부이사장과 신재하(오른쪽) 에이피알 CFO 겸 부사장이 기념촬영을 하고 있다. 에이피알 제공

에이피알은 26일 여의도 KRX 한국거래소에서 열린 ‘2025 한국IR대상’ 시상식에서 IR우수기업으로 선정돼 대상을 수상했다고 밝혔다.

한국IR협의회가 주관하는 한국IR대상은 자본시장 발전에 기여한 기업을 선정해 시상하는 행사다. 매년 적극적이고 모범적인 IR 활동을 통해 주주 중심 경영을 실천한 기업을 평가한다. 수상 기업은 기관투자자의 추천과 전문가 심사를 거쳐 최종 확정된다.

에이피알은 지난해 2월 유가증권시장(KOSPI)에 상장한 이후 명확한 주주환원 정책과 책임경영을 실천하며 주주가치 제고 노력을 이어왔다. 지난해 3분기부터는 CFO 신재하 부사장이 직접 참여하는 실적발표 실시간 컨퍼런스콜을 실시해 모든 주주가 실시간으로 청취할 수 있도록 개방하고 기업탐방·기업설명회·컨퍼런스콜 등 온·오프라인 IR 활동을 적극 전개하며 국내외 기관투자자 관심도 확대했다.

주주환원 정책도 체계적으로 실행됐다. 에이피알은 지난해 5월 대표이사 및 경영진 자사주 매입을 시작으로 6월 600억원 규모의 자사주 매입 및 소각을 결정했다. 올해 1월에는 실제 600억원 규모 자사주를 소각하고 2월 300억원 규모 추가 자기주식취득 신탁계약을 체결했다.

또한 에이피알은 지난해 7월 ‘2024~2026년 주주환원정책’을 발표해 매년 연결 기준 조정 당기순이익의 25% 이상을 현금배당과 자사주 매입 및 소각에 활용하겠다고 밝힌 바 있다. 이에 따라 올해 7월에는 1343억원 규모의 현금 배당을 실시했으며, 이어 8월에는 300억원 규모의 자사주를 추가 소각하며 주주가치 극대화를 실현했다.

앞서 지난해 에이피알은 한국IR대상 특별상을 수상한 바 있다. 이어 1년 만에 대상을 수상하며 IR 역량과 주주 친화 정책의 성과를 입증했다. 또 ESG 비전하우스를 선포하고 공식 홈페이지를 통해 관련 정보를 충실히 공개하는 등 ESG 경영 강화에도 속도를 내고 있다.

재무 성과 측면에서도 고성장을 이어가고 있다. 지난해 연결 기준 매출 7229억원, 영업이익 1227억원을 달성했다. 올해 상반기 실적 기준으로는 매출 5938억원, 영업이익 1391억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 약 두 배, 영업이익은 149% 증가해 전년도 전체 영업이익을 초과 달성하기도 했다.

이같은 실적과 기업 규모의 양적 확대를 바탕으로 에이피알은 올해 9월 KOSPI 대형주 지수에 편입되며 시장에서 기업 가치와 위상을 공식 인정받았다. 현재는 미국과 일본 등 주력 시장을 비롯해 유럽, 중동 등 신규 시장 개척에도 속도를 내며 글로벌 입지를 확대해 나가고 있다.

에이피알 CFO 신재하 부사장은 “이번 수상은 주주들의 성원과 시장의 신뢰 덕분에 가능했던 일”이라며 “앞으로도 주주 친화적인 정책을 이어가며 장기적인 기업 가치 성장을 위해 노력하겠다”고 말했다.