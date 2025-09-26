김건희 특검, ‘종묘 차담회 의혹’ 궁능유적본부장 소환

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 김건희씨가 사적으로 종묘 망묘루에서 차담회를 했다는 의혹과 관련해 국가유산청 궁능유적본부장을 26일 소환했다.

이재필 궁능유적본부장은 이날 오전 9시40분 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검 사무실에 참고인 신분으로 출석했다. 그는 ‘대통령실로부터 김씨 방문 전달받고 종묘 개방 결정했는가’, ‘국가유산청장이 판단 미숙으로 사용 허가했다고 했는데 누구 지시받고 어떻게 허가 지시한 것인가’라는 질문에 “일단 조사에 성실히 임하겠다”고 답했다.

‘종묘 차담회 의혹’ 관련 이재필 국가유산청 궁능유적본부장이 김건희 특별검사팀(특검 민중기) 사무실로 참고인 조사를 받기 위해 26일 출석했다. 뉴스

김씨가 지난해 9월3일 서울 종묘 망묘루에서 외부인들과 차담회를 한 사실이 알려지면서 국가 유산을 사적으로 사용했다는 지적이 나왔다. 궁능유적본부는 조선의 궁궐과 종묘, 사직, 왕릉 등을 관리하는 기관이다. 종묘도 궁능유적본부장이 허가해야 쓸 수 있다.

이 본부장은 지난해 12월20일 국회 문화체육관광위원회 현안 질의에서 “사적 사용이 맞다”는 취지로 말했다. 같은 달 27일에 궁능유적본부는 “‘궁·능 관람 등에 관한 규정’에 따른 장소 사용 허가 관련 규정 해석에 있어 엄밀하지 못해 논란을 일으킨 점을 사과드린다”고 밝혔다. 제34조(장소사용허가의 예외)에 따라 국가유산청장 또는 궁능유적본부장이 주최·주관하는 행사 및 국가원수 방문 등 정부 행사는 허가를 받은 것으로 간주했다. 논란이 불거진 후 해당 조항은 삭제됐다.

특검은 종묘 차담회 의혹이 특검법 2조 12호를 근거로 수사대상에 해당한다고 보고 수사에 속도를 내고 있다. 해당 조항은 ‘윤석열 전 대통령 재임 중 김건희가 대통령의 지위 및 대통령실의 자원을 이용하여 사적 이익을 추구하였다는 의혹 사건’을 명시하고 있다. 특검팀은 앞서 종묘 관리소장을 비롯한 종묘 관리 공무원들을 조사했고, 지난 18일에는 김씨의 최측근인 유경옥 전 대통령실 행정관을 참고인 신분으로 조사했다.

특검팀은 이 본부장을 상대로 당시 김씨 측 혹은 대통령실과 궁능유적본부의 소통 내용 등을 확인할 것으로 보인다.