BYD, 추석 맞이 무상점검 서비스 캠페인 실시

사진=BYD코리아 제공

BYD코리아가 다가오는 추석 연휴를 맞아 장거리 운행 전∙후 무상점검 서비스를 받을 수 있는 ‘풀문, 풀체크(Full Moon, Full Check) 무상점검 서비스 캠페인’을 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 캠페인은 추석 연휴 시작 전 4일간(9월 29일~10월 2일)과 연휴 후 6일간(10월 10일, 10월 13일~17일), 총 10일에 걸쳐 전국 15개 BYD Auto 서비스센터에서 진행된다.

BYD코리아는 이번 서비스 캠페인을 통해 △고전압 배터리 손상 및 변형 점검 △소모품 교체 필요 여부 점검 △워셔액 보충 △차량 하부 △브레이크 등 장거리 운행에 필수 항목들을 집중 점검해 고객이 안전한 귀성·귀경길을 준비할 수 있도록 지원한다.

쾌적한 실내 환경을 위해 차량 실내 연무기 탈취 서비스도 제공된다. 무상점검 및 탈취 서비스에 소요되는 시간은 약 30분이다.

또한 최적의 차량 상태 유지를 위해 연휴 시작 전, 연휴가 끝난 후에도 무상점검 서비스 기회를 제공하며 고객은 필요에 따라 ‘장거리 운행 전 대비와 장거리 운행 후 관리’ 서비스를 모두 받을 수 있어 더욱 안전하게 BYD 차량을 운행할 수 있다.

조인철 BYD코리아 승용 부문 대표는 “추석 연휴는 가족과 함께하는 소중한 시간인 만큼 안전하고 쾌적한 귀성·귀경길을 위해 이번 무상점검 서비스 캠페인을 마련했다”며, “BYD를 믿고 선택해 주신 고객들께 감사드리며, 앞으로도 고객이 안심할 수 있는 서비스 경험을 지속적으로 제공해 신뢰와 만족을 동시에 드리는 브랜드로 자리매김 하겠다”고 말했다.

한편 BYD Auto 서비스센터는 지난 1월 BYD 승용 브랜드 출범 당시 12개로 시작해 현재 15개까지 확대됐다.

전국 BYD Auto 서비스센터는 월요일부터 금요일까지 운영되며, 센터별 주소와 영업시간은 BYD코리아 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

BYD코리아는 고객이 보다 쾌적하게 이번 ‘풀문, 풀체크’ 서비스를 이용할 수 있도록 사전 예약을 권장하고 있다.