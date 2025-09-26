‘순직 해경 함구 지시·진실 은폐 의혹’ 전 인천서장 등 3명 직위해제

인천의 한 갯벌에서 고립자 구조 중 숨진 해양경찰관 이재석(34) 경사 사건과 관련해 전반적인 대응이 미흡했다는 지적을 받는 이광진 전 인천해양경찰서장, 영흥파출소 전 소장과 전 당직팀장 등 3명이 직위해제됐다. 해경청이 직무에서 배제시킨 지 열흘 만이다.

26일 해경청에 따르면 이 전 서장과 전 영흥파출소장은 지난 11일 이 경사 사고 당일 당직을 함께 섰던 동료들에게 ‘함구 지시’를 내린 당사자로 지목됐다. 또 전 당직팀장은 ‘2인 1조 출동’ 원칙 위반과 휴게시간 미준수 등 다수 규정을 어겨 이 경사 생존의 ‘골든타임’을 놓친 것으로 판단된다.

갯벌에 고립된 노인을 혼자서 구하려다가 숨진 해양경찰관 이재석 경사 순직 사고에 대해 수사 중인 검찰 수사관들이 지난 18일 인천 서구 인천해양경찰서 청사 압수수색을 마친 뒤 압수품을 옮기고 있다. 연합뉴스

전담팀을 꾸린 검찰은 이달 18일 인천해경과 영흥파출소를 압수수색하며 강제 수사에 착수했다. 검찰은 직권남용과 허위공문서작성 혐의 등으로 이 전 서장 등 3명을 수사 중인 것으로 전해졌다.

검찰은 이들과 해경 관계자, 압수 자료 분석으로 사고 경위와 구조 과정의 대응 적정성, 규정 준수 및 은폐 여부 등 전반을 규명한다는 방침이다. 앞서 이 경사 당직팀 동료 4명은 기자회견을 열어 “그동안 영흥파출소장으로부터 이 경사를 ‘영웅’으로 만들어야 하니 사건과 관련해 함구하라는 지시를 받았다”고 ‘진실 은폐’ 의혹을 폭로했다.

이재명 대통령은 지난 15일 “해경이 아닌 외부의 독립적인 기관에 맡겨 엄정히 조사하라”고 지시했다. 강유정 대통령실 대변인은 “이 대통령은 고인의 동료들로부터 ‘윗선이 진실을 은폐하고 있다’는 증언이 나왔다는 점을 짚었고, 이어 유가족과 동료들의 억울함이 없도록 해야 한다면서 이런 지시를 했다”고 전했다.