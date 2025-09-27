가슴 두근거림, 맥박 불규칙… 심장 위협 부정맥 ‘주의’ [건강+]

평소 가슴이 두근거리거나 맥박이 불규칙하거나 빨라지는 증상이 나타난다면…. ‘고르지 않은 맥박’이란 뜻으로, 심장이 정상적으로 뛰지 않는 부정맥(不整脈)을 의심해야 한다. 심장질환은 암에 이어 우리나라 주요 사망원인 2위로 꼽힐 정도로 치명적이다.

인천힘찬종합병원 순환기내과 김민식 과장은 “젊은 층의 경우 두근거림, 어지러움 실신 등 부정맥 증상을 단순 피로나 스트레스 탓으로 여기고 지나치기 쉽다”면서 “심실빈맥 등 치명적인 부정맥으로 인해 예측할 틈도 없이 돌연사로 이어질 수 있다”고 설명했다.

사진=게티이미지뱅크

27일 건강보험심사평가원에 따르면 국내 부정맥 환자 수는 2018년 37만822명에서 2022년 46만3538명으로, 5년 새 25% 많아졌다. 특히 10∼30대 젊은 연령층 환자 비율의 증가세가 가장 크다는 게 두드러진다.

부정맥은 정상 심박수인 1분당 60∼100회를 벗어나 심장박동 리듬에 이상이 생기는 것이다. 맥박이 분당 100회 이상으로 빨라지는 빈맥성 부정맥, 분당 60회 미만으로 느려지는 서맥성 부정맥, 불규칙한 리듬을 보이는 심방세동으로 나뉜다.

원인은 유전 및 심근경색, 판막질환, 자율신경계 이상, 약물 등 다양하다. 심장에 전기 신호를 전달하는 세포가 손상되면서 발생 위험이 커진다. 커피, 에너지 드링크에 함유된 고함량의 카페인은 비정상적인 심장 박동을 유발할 수 있다.

심정지를 일으킬 수 있는 부정맥은 평소에는 증상이 없다가 갑자기 뇌졸중으로 나타난다. 부정맥이 심장 구조나 기능에 영향을 미치면 심부전으로 진행할 가능성도 있다. 고령자나 고혈압, 당뇨, 심장질환 등 기저질환을 가진 때에 그 위험이 배가된다.

전문가들은 심장마비는 사전 아무런 증상이 없기도 하지만, 상당수 부정맥이나 심근경색의 전조증상을 보인다고 경고한다. 따라서 가슴 통증, 호흡곤란, 현기증 등의 증상이 반복적으로 보인다면 반드시 전문의 진단을 받아야 한다.

인천힘찬종합병원 김민식 과장은 “부정맥은 초기 증상이 모호하고 불규칙하게 나타나기 때문에 방치하기 쉽다. 하지만 조기 발견하면 약물 치료나 시술로도 충분히 관리가 가능하다”라며 “가족 중에 심장질환이나 돌연사 병력이 있다면 혈관 건강 관리와 심장 상태를 정기적으로 체크하는 게 중요하다”고 말했다.