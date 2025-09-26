'보플2' 데뷔 멤버 8명 확정…팀명은 '알파드라이브원'

엠넷 오디션 프로그램 '보이즈 2 플래닛'이 경연 끝에 보이그룹으로 데뷔할 8명의 멤버를 확정했다.

지난 25일 생방송된 최종회에서는 이상원·조우안신·허씬롱·김건우·장지아하오·이리오·정상현·김준서가 신인 보이그룹 '알파드라이브원'(ALPHA DRIVE ONE) 멤버로 선발됐다.

팀명 알파드라이브원은 'K팝 질주가 만들어내는 카타르시스, 반드시 최고가 되겠다는 목표와 열정을 가진 하나의 팀'이라는 의미를 담았다. 약칭은 '알디원'(ALD1)으로 정해졌다.

이날 최종 투표는 지난 18일부터 25일까지 일주일간 집계된 진행된 1차 투표와 생방송 중 진행된 2차 투표(투표수의 2배 집계)를 합산해 한국 50%, 글로벌 지역 50% 비율로 반영됐다.

그 결과 729만3777점을 얻은 이상원이 최종 1위를 차지했다. 이어 조우안신(595만137점), 허씬롱(573만1887점), 김건우(485만4331점), 장지아하오(423만8175점), 이리오(414만7134점), 정상헌(386만2466점),김준서(385만6677점) 순으로 데뷔를 확정했다.

1위에 오른 이상원은 "오늘부터 제 자신보다 여러분들을 더 아끼게 되는 계기가 될 것 같다"며 "응원해 주는 팬의 눈을 하나하나 마주하고 싶다. 이처럼 아름다웠던 여정은 없었다"고 데뷔 소감을 밝혔다.

이어 현장을 찾은 부모님을 향해 "참 오래 걸렸다. 인생에서 자랑할 거리가 딱 하나 있다면 그건 부모님의 아들이라는 것"이라고 말해 팬들의 박수를 받았다.

알파드라이브원은 내년 정식 데뷔를 거쳐 5년간 활동할 예정이다.

지난 7월17일 첫 방송한 '보이즈 2 플래닛'은 한국어 참가자 80명, 중화권 참가자 80명을 모아 한국어편 '보이즈 2 플래닛 K', 중국어편 '보이즈 2 플래닛 C'를 동시 제작해 화제를 모았다.

2023년 방영된 시즌 1에서는 세계 각국에서 모인 참가자 98명이 경쟁한 끝에 최종 선발된 9명이 그룹 '제로베이스원'으로 화려하게 데뷔했다.

<뉴시스>