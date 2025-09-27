李 정부 “AI 3대 강국” 외치자 250여곳 기업·기관 모였다…“피지컬AI 선점”

이재명 정부의 ‘인공지능(AI) 3대 강국’ 달성을 위해 국내외 주요 기업·기관 250여곳이 협력에 나선다. 이들은 우리나라 산업 특성에 맞는 피지컬 AI 기술을 개발하고 글로벌 시장 선점에 나설 예정이다.

26일 업계에 따르면 AI 총괄부처인 과학기술정보통신부 중심으로 산·학·연·관이 총결집하는 ‘피지컬AI 글로벌 얼라이언스’(이하 얼라이언스)가 29일 공식 출범한다.

사진=게티이미지뱅크

얼라이언스는 피지컬AI 글로벌 주도권 확보를 목표로 과기정통부·산업통상자원부·중소벤처기업부 장관, 더불어민주당 정동영·국민의힘 최형두 의원, 한국인공지능소프트웨어산업협회장, 한국자동차모빌리티산업협회장 7인이 공동의장을 맡는다. 또 현대자동차, HD현대중공업, LG AI연구원 등 대표적인 피지컬AI 수요·공급 기업, 대학, 연구소 등이 참여해 플랫폼 역할을 할 예정이다.

얼라이언스는 생태계와 도메인 분과 각 5개 등 총 10개 분과로 구성된다. 생태계 분과에는 △기술 △솔루션 △거버넌스 △인재 △글로벌 협력이, 도메인 분과에는 △AI중심차량 △완전자율로봇 △주력산업 △웰리스테크 △AI컴퓨팅자원으로 나뉜다.

5개 생태계 분과는 임우형 LG AI연구원장(기술분과장), 김유원 네이버클라우드 대표(솔루션분과장), 민기식 SK쉴더스 대표(거버넌스분과장), 이광형 카이스트 총장(인재분과장), 윤정원 AWS 코리아 대표(글로벌협력분과장)를 필두로 피지컬AI 글로벌 기술패권 경쟁에서 우위를 선점하기 위한 민·관 협력 모델, 국제 표준화 대응 전략 및 정책 방향 등을 도출한다.

5개 도메인 분과는 이동석 현대차 대표(ADV분과장), 김민표 두산로보틱스 대표(완전자율로봇분과장), 이상균 HD현대중공업 대표(주력산업분과장), 황희 카카오헬스케어 대표(웰리스테크분과장), 퓨리오사AI 백준호·리벨리온 박성현 대표(ACR공동분과장)를 중심으로 피지컬AI 기술의 현장 활용 촉진 방안과 현장 애로사항 등을 논의한다.

과기정통부는 250여개의 기업·기관 외에도 국내외 피지컬 AI 관련 기업·기관을 대상으로 얼라이언스 참여의 문을 열어놓고 연말까지 규모를 확대한다.

이재명정부 AI 정책 컨트롤타워인 국가AI전략위원회의 임문영 부위원장은 이번 얼라이언스에 대해 “피지컬 AI를 주요 전략 과제로 선정하고, 대한민국이 세계 시장에서 선도적 위치를 확보할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고, 배경훈 과기정통부 장관은 “정부의 역량을 하나로 결집해 기업·대학 등과 함께 피지컬AI 생태계를 구축하고 세계로 뻗어나갈 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 강조했다.