조현, 美 에너지 장관 만나 “농축·재처리 필요”

조현 외교부 장관은 25일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회에 참석한 계기에 크리스 라이트 미국 에너지부 장관과 면담을 갖고 산업적 목적의 사용후핵연료 재처리와 우라늄 농축 권한의 확보 필요성을 강조했다.

조 장관은 한국이 원전 26기를 운용하는 국가로서 에너지 안보 차원에서 농축·재처리를 포함한 완전한 핵연료 주기 확보의 필요성을 설명했고, 이는 오로지 우리 원전의 안정적 운용을 위한 상업적 목적임을 강조했다고 26일 외교부가 밝혔다. 정치권 일각에서 제기되는 자체 핵무장론이나 잠재적 핵 능력 보유 주장과 상관없는, 산업적 측면의 요구임을 강조한 것으로 풀이된다.

제80차 유엔총회 고위급 회기 참석 중인 조현 외교부 장관이 25일(현지시간) 미국 뉴욕에서 크리스 라이트 미국 에너지부 장관과 면담을 갖고 있다. 외교부 제공

라이트 장관은 이에 조 장관의 요청을 유념하는 가운데 미 행정부 내 관련 부처들과 논의해 나가겠다고 했다.

양국 장관은 지난 8월 한·미 정상회담 계기에 양측 간 원자력 협력 확대를 위한 의미 있는 논의가 있었음을 상기하고, 이를 구체화할 수 있는 방안을 계속해서 협의하기로 했다. 또 미국 국내 시장을 포함해 국제적으로 원전 건설 수요가 크게 확대되고 있는 만큼 한·미 양국 기업이 긴밀한 파트너십을 통해 이러한 기회를 잘 살려갈 필요가 있다는 데 의견을 같이했다.

조 장관과 라이트 장관은 최근 양국 원전 기업 간 협력이 활발히 이뤄지고 있는 점을 평가했으며, 이와 같은 민간 협력이 더욱 활성화될 수 있도록 양국 정부 차원에서 소통·협력을 증진하기로 했다.