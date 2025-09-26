청년재단, ‘2025 청년정책 인식 설문조사’ 실시… 26일 결과 발표

정책 방향과 청년 기대 간 일치도 평균 6.3점(10점 만점)

2025 청년정책 인식 설문조사 결과

재단법인 청년재단이 청년정책에 대한 청년의 인식정도를 파악하기 위해 지난 9월 8일부터 11일까지 전국 19세~39세 청년 1,793명을 대상으로 ‘2025 청년정책 인식 설문조사’를 온라인으로 실시했고, 26일 그 결과를 발표했다.

이번 조사는 ‘청년기본법’ 제정 이후 만 5년이 되는 시점이자 제1차 청년정책 기본계획(2021~2025)이 마무리되는 시기에 향후 청년정책의 발전방안과 전달체계 방향을 모색하기 위해 추진됐다.

설문은 ▲청년에 대한 사회적 시선 ▲청년정책에 대한 인식과 관심 ▲청년의 삶과 미래 전망 등을 주제로 진행됐으며, 대학(원)생, 사회진입준비생, 직장인, 자영업자, 프리랜서 등 다양한 집단의 청년 의견을 전국적으로 수렴했다.

‘청년 연령’의 범위를 물어본 결과, 청년들은 평균 19.8세~37.3세로 인식하는 것으로 파악됐으며, 응답자의 연령대가 낮을수록 상한 연령을 낮게, 연령대가 높을수록 높게 보는 경향을 보였다.

또한 한국사회가 청년 집단을 중요하게 고려한다’는 응답이 72.5%로 다수를 차지했는데, 다만 19~24세 및 사회진입준비생 집단에서는 그 긍정 응답이 상대적으로 조금 낮았다.

‘청년 의견이 사회에 잘 반영되고 있는지’에 대해서는 긍정(51.9%)과 부정(48.1%)이 팽팽히 갈렸다. 특히 대학(원)생ㆍ사회진입 청년의 긍정 응답률이 상대적으로 낮아 이들의 제도적 참여 확대가 필요한 것으로 파악됐다.

‘한국사회가 청년 삶의 질 향상을 위해 노력하고 있다’는 응답은 80%였으며, 특히 자영업자와 프리랜서 집단에서 긍정 비율이 높았다.

청년정책 인식과 관심에서는 응답자의 64.9%가 ‘청년정책 지원 경험이 있다’고 답했으며, 특히 19~24세와 사회진입준비생 집단에서 그 비율이 높았다.

청년정책 지원 경험이 있다고 응답한 이들에게 정책 분야별 ‘도움이 된 프로그램’을 물은 결과, △일자리는 면접비ㆍ구직활동 지원, 인턴 경험, 멘토링 △주거는 전월세 지원, 공공임대주택 공급 △금융은 자산형성 지원 등을 각각 우선순위로 꼽았다.

또한 ‘청년정책 정보를 접한 경로’에 대해서는(복수응답) SNS(62.3%)가 가장 높고, 이어 공공기관 홈페이지(43.1%), 청년센터(37.4%) 순으로 나타나 청년센터가 정책 전달의 주요 창구임을 확인했다.

각 정책분야에 대해 ‘청년정책이 삶에 도움되는지’를 물어본 결과, ▲생활ㆍ복지ㆍ문화 분야는 81.0% ▲일자리 분야는 79.3% ▲주거 분야는 77.9% 등으로 나타나 청년정책이 전반적으로 긍정적 효과를 갖는 것으로 드러났다.

‘앞으로의 청년정책 목표의 방향’에 대해(복수응답) 청년들은 성장 기회 제공(51.8%), 경제적 자립 지원(50.5%), 생활 안정(46.3%)을 중요한 정책 목표로 기대하고 있다.

‘현재 청년정책 방향과 청년이 기대하는 청년정책 간의 간극’이 어느 정도인지 묻는 질문에서는 10점 만점 평균 6.3점으로 일부 차이가 있는 것으로 확인됐는데, 청년들은 △정책 수요와 정책설계 간 조정 △참여대상 범위 확대 △참여기회 지속성 강화 △제안정책의 실질적 반영 등을 통해 수요와 정책을 맞춰나가야 한다고 응답했다.

청년의 현재 삶의 만족도 평가는 자가평가 5.8점, 타인평가 5.5점으로 ‘보통 수준’이었고, ‘5년 후 자신의 삶에 대한 전망’에 대해서는 나아질 것 42.4%, 비슷할 것 44.5%로 비교적 낙관적인 응답이 많았다.

청년재단 박주희 사무총장은 “이번 조사를 통해 청년들이 정책을 통해 실질적인 도움을 체감하고 있다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “다만 청년정책에 대한 관심은 높지만 정책 체감도와 실효성을 더욱 높일 필요가 있다”고 전했다. 이어 박주희 사무총장은 “특히 청년이 가장 필요로 하는 주거ㆍ일자리 분야에 정책 역량을 집중하고, 청년의 목소리가 실제 정책에 반영될 수 있도록 참여 구조를 강화해 나가는 것이 중요하다”고 덧붙였다.