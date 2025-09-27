노원구, 장애인 차량용 보조기기 시승식…진심 담은 손편지에 ‘뭉클’ [지금 우리 동네는]

서울 노원구가 25일 중증장애인 차량용 보조기기 시승 행사장에서 장애인 보호자가 진심을 담아 쓴 편지의 감동 사연을 소개했다.

편지를 쓴 주인공은 곽성호(27세)씨의 어머니 김혜경씨다. 뇌병변장애인인 아들을 차에 태울 때마다 특수 자세 보조기구를 장착한 탓에 45㎏에 달하는 휠체어와 다 커 버린 아들의 무게에 힘겨워하던 김씨는, 올해 구에서 처음 도입한 ‘중증장애인 차량용 보조기기 설치’ 시범사업의 지원대상자로 선정됐다.

보조기기를 이용해 차량에 탑승하는 모습. 서울 노원구 제공

주 5일 이상 차량을 이용하는 틈틈이 본인도 허리협착증을 치료 중인 김씨는 카니발차량용 슬로프 장치의 설치비용을 지원받았다. 구의 보조기기 설치 사업은 이처럼 휠체어와 차량 사이의 이동 불편 사각지대를 해소하기 위해 마련됐다 차량과 휠체어 사이를 갈아타거나 휠체어에서 운전석으로 이동 또는 휠체어를 차량에 싣고 이동하는 과정마다 보조기기가 필요하기 때문이다. 그간 해당 보조기기에 대한 지자체의 지원이 없었던 것을, 올해 구에서 최초로 시범사업으로 추진해 3명의 장애인 가족을 대상자로 선정했다.

보조기기 설치가 완료되며 시승 행사가 개최된 이 날, 김씨는 구청장과 담당 부서에 감사한 마음을 담은 손편지를 들고 참석해 낭독하며 행사장의 온기를 더했다.

편지에서 김씨는 “한 번 움직일 때마다 비가 오나 눈이 오나 나보다 커져 버린 아이를 안아 태우고 휠체어를 들어 차에 싣고 또 내리는” 일상의 고단함을 생생하게 소개하며 “한 대의 장비 지원을 넘어 뇌병변장애인 가족이 다시 세상과 마주할 수 있는 문을 열어준 것”이라고 이번 사업의 의미를 당사자의 입장에서 전했다. 또 장애인 당사자와 가족의 목소리에 귀 기울여 준 오승록 구청장과 장애인복지과 공무원들에게 감사하는 마음을 진솔하게 거듭 전했다.

김씨의 편지 낭독에 장애인단체와 복지시설 관계자 등 100여 명이 모인 행사장은 금세 훈훈한 온기와 감동이 전해졌다고 구는 전했다.

행사에서 구 장애인복지과는 이번 시범사업을 추진하는 과정을 장애인 당사자에게 상세히 공개하는 한편, 최근 역점적으로 추진하고 있는 장애인친화병원의 확대 운영 성과도 소개했다.

오승록 구청장은 “이번 사업 역시 작년 장애인부모 단체에서 일상의 어려움을 말씀해 주신 것으로 시작돼 정책으로 다듬어질 수 있었다”며 “앞으로도 장애인 당사자와 보호자들의 목소리에 귀 기울이고 장애인의 입장에서 꼭 필요한 일들을 찾아나서겠다”고 말했다.