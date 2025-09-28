“살 빼려다 날벼락”…다이소서 잘 팔리던 ‘이 제품’, 전량 회수된 이유는?

‘살 빼려다 간 다칠 뻔했다.’

생활용품점 다이소 등으로 유통된 다이어트 보조제에서 급성 간염 의심 사례가 보고돼 전량 회수가 결정됐다. 식품의약품안전처는 23일 온라인 백브리핑에서 회수 사실을 공식화했다. 아울러 복용 중인 소비자에게 즉시 섭취를 중단하고 구입처로 반품해 전액 환불을 받으라고 안내했다.

서울 시내 한 다이소 매장(기사 내용과 무관). 뉴스1

회수 대상은 대웅제약 ‘가르시니아’로, 가르시니아캄보지아 추출물을 사용한 건강기능식품이다. 소비기한이 ‘2027.4.17’ 또는 ‘2027.4.18’로 표기된 제품이 해당되며, 다이소 등 오프라인 유통망을 통해 판매됐다.

지난 8월 25일과 27일 서로 다른 소비자에게서 유사한 급성 간염 증상이 보고되자 식약처는 28일 잠정 판매 중단을 권고했고, 제품과 원료를 수거해 검사를 진행했다. 검사 단계에서 기준·규격 위반은 확인되지 않았지만, 건강기능식품심의위원회는 이상 사례와 제품 간 인과관계 가능성이 “매우 높은 수준”이라고 판단했다. 등급 체계 1~5단계 중 최상위인 5등급으로 평가됐는데, 이는 증상이 심각하고 유사 사례가 있어 대국민 신속 고지가 필요한 경우를 뜻한다. 우려가 큰 만큼 소비자를 위해 신속한 전량 회수가 필요하다는 결론이었다.

회수 대상 제품 정보. 식품의약품안전처 제공

소비자는 우선 섭취를 즉시 중단하고, 포장지의 소비기한 표시로 회수 대상 여부를 확인하면 된다. 영수증이나 결제 내역을 준비해 구입처에 반품하면 개봉 여부나 일부 섭취 여부와 무관하게 전액 환불이 가능하다. 복용 이후 복통·피로감·짙은 소변·황달 등 간 이상이 의심되는 증상이 나타나면 의료기관에서 진료를 받고, 식품안전나라(1577-2488)에 신고할 수 있다. 이번 회수 조치는 ‘검사상 적합’ 판정과 무관하게 소비자 안전을 우선하는 예방적 조치로 이해할 수 있다.

가르시니아캄보지아 추출물은 탄수화물이 지방으로 전환되는 과정을 억제해 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료다. 이 원료를 쓴 제품은 건강기능식품 기준·규격상 총 하이드록시시트릭산(HCA) 600mg/g 이상을 충족해야 한다. 다만 규격 적합 여부가 곧 실제 복용 안전을 의미하는 것은 아니다. 개인의 간 건강 상태, 평소 음주 습관, 다른 보조제와의 병용 여부, 표시량을 초과한 과다 섭취 등 다양한 변수에 따라 부작용 위험은 달라질 수 있다.

이번 사례는 검사 단계에서 이상이 없더라도 실제 복용 환경에서 이상사례가 발생할 수 있음을 보여 줬고, 그 결과 주의 문구 강화로까지 이어졌다. 식약처는 ‘건강기능식품 기준 및 규격’의 주의 사항에 “드물게 간에 해를 끼칠 수 있으며, 섭취 기간 중 알코올 섭취를 피해야 한다”는 문구를 추가할 계획이다. 알코올과의 병용으로 인한 이상 사례가 보고된 점을 반영해 제조·유통 단계의 품질관리뿐 아니라 소비 단계의 위험 요인까지 함께 관리하겠다는 취지다. 더불어 최신 국내외 이상 사례 정보를 지속 수집해 병용 섭취와 간 손상 간 인과성에 대한 조사·연구도 이어간다.

게티이미지뱅크

업체도 입장을 냈다. 대웅제약은 해당 제품이 식약처 고시형 원료를 사용해 기준·규격에 맞게 생산됐고, 외부 시험에서도 이상은 발견되지 않았다고 밝혔다. 또 “보고된 두 사례는 모두 음주 직후 복용”이라며 회수 결정에 알코올 병용 변수가 충분히 고려되지 않았다고 주장했다. 다만 고객 안전을 최우선으로 보고 유통 제품 전량 자진 회수에 동참했으며, 개봉·일부 섭취 여부와 무관한 전액 환불을 진행 중이라고 밝혔다. 식약처의 과학적 재조사에도 적극 협력하겠다는 방침이다.

소비자 입장에서는 복용 환경을 안전하게 관리하는 것이 중요하다. 다이어트 보조제일수록 여러 제품을 동시에 복용하거나, 음주와 병행하고, 표시량을 초과해 먹는 경우 이상 사례 위험이 높아질 수 있다. 제품에 표시된 섭취량·방법·주의 사항을 준수하는 것이 바람직하다.