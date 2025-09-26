햄버거로 버틴 김해공항 난민 신청자 5개월 만에 입국

법무부 항소 포기로 정식 난민 심사 회부

부산 김해국제공항 출국(송환)대기실에 5개월 가까이 지내며 난민심사를 받게 해달라고 요구한 기니 청년의 입국이 허용됐다.



26일 연합뉴스 취재를 종합하면 김해공항 출입국·외국인사무소는 기니 30대 난민 신청자 A씨가 제기한 난민심사 불회부 소송에 대해 항소를 포기하고 입국을 허용하기로 결정했다.



A씨는 오후 4시 30분께부터 입국 심사를 받고 있다.



법무부 관계자는 "난민심사 불회부 소송 1심에서 A씨가 승소했기 때문에 판결 취지를 존중해 입국을 허용하기로 결정했고 항소도 하지 않기로 결정했다"고 말했다.



A씨는 한국에서 거주하며 난만 심사를 받게 된다.



A씨를 지원하는 공익법단체 두루나 이주지원단체의 도움을 받아 거주지가 결정될 예정이다.



난민으로 최종 인정받으면 거주 비자(F-2)가 발급돼 내국인과 똑같은 권리를 갖는다.



지난 4월 27일 김해공항에 입국을 시도한 A씨는 난민심사에 회부되지 못하자 터미널 보안 구역 내 출국 대기실에 5개월 가까이 지내며 난민심사를 받게 해달라고 소송을 제기해 1심에서 승소했다.



A씨를 지원하는 인권 단체는 출입국 당국이 5개 간 A씨에 햄버거만 제공했다며 인권침해를 주장하며 인권위에 진정을 제기한 상태다.



이에 김해공항 출입국·외국인 사무소는 "아침에는 빵과 우유를 제공했지만, A씨가 받지 못했고 컵밥을 보급해왔는데 업체가 폐업하면서 최근 부득이하게 햄버거를 계속 제공했다"고 해명했다.



2013년 난민법 시행 이후 김해공항에서 난민 신청 횟수는 41건에 달한다.

<연합>