"호남에서 불 안 나나" 국힘 발언…"망언·비인륜적" 개탄

경북산불 특별법을 표결하는 과정에서 국민의힘 의원이 "호남에서 불 안 나나"라고 말한 것을 두고 지역 정치권이 강한 비판을 쏟아냈다.



26일 더불어민주당 권향엽 의원에 따르면 호남 지역 국회의원들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "국가와 국민의 재난 극복을 위한 법안이 논의되는 공간에서 호남에서도 재난이 일어나야 한다는 식의 망언이 나왔다"며 "개탄을 금할 수 없다"고 비판했다.

이어 "단순한 지역 비하를 넘어 재난과 고통을 정쟁의 도구로 삼으려는 비인륜적 행태"라고 꼬집었다.



아울러 "재난 앞에 영남과 호남이 따로 있을 수 없고, 국민의 안전과 생명은 그 무엇보다 중요하다"며 "해당 발언 당사자를 찾아내 국회 윤리위 제소 등 즉각적인 징계 절차에 들어가야 한다"고 강조했다.



또 "이미 많은 영상과 제보를 통해 (발언한 사람이) 누군지 알고 있다"며 "비겁하게 숨어있지 말고 국민들께 석고대죄하고 사퇴하라"고 촉구했다.



더불어민주당 광주시당도 이날 성명을 내고 "호남에도 같은 불행이 닥쳐야 속이 시원하다는 것인가 묻지 않을 수 없다"며 "국회의원 자격을 스스로 내던진 망발"이라고 비판했다.



이어 "이번 사건을 은폐하거나 무마하려는 어떤 시도도 절대 용납되지 않을 것"이라며 "국민 앞에 공식 사과와 함께 최고 수준의 징계를 반드시 내려야 한다"고 덧붙였다.



같은 당 민형배 의원은 "인륜 저버린 파렴치범과 다를 바 없다"며 "정치인이기에 앞서 인간적으로 용납하기 어렵다"고 비판했고, 정진욱 의원 역시 "자신이 한 짓임을 스스로 밝히고 사과하라"고 촉구했다.

