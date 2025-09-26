[유통소식] LF몰, 최장 황금연휴 맞아 ‘골든 위크 ∙ 추석 선물’ 기획전 外

LF의 프리미엄 라이프스타일 전문몰 LF몰이 올해 최장 연휴를 맞아 '골든 위크' 및 '추석 선물' 기획전을 진행한다. 배상면주가에서는 RTD(즉시음용제품) 느린마을증류주 파우치를 출시한다. 지그재그는 2010년대 초반 인기를 끌었던 ‘야상(야전상의)’이 이번 가을 다시 주목받고 있다고 밝혔다.

◆ LF몰, 황금연휴 맞아 '골든위크·추석선물' 기획전 진행

LF의 프리미엄 라이프스타일 전문몰 LF몰이 올해 최장 연휴를 맞아 '골든 위크' 및 '추석 선물' 기획전을 진행한다고 26일 밝혔다.

오는 29일까지 진행되는 '골든 위크' 기획전은 △여행 △홈캉스 △취미생활 △일상 복귀 등 네 가지 테마로 구성된다. 짧은 여행을 위한 캐리어·여행용품, 귀국 후 집에서 즐기는 홈웨어·리빙 아이템, 여가와 취미를 위한 스포츠·레저 상품, 일상 복귀에 필요한 오피스룩까지 폭넓게 제안한다.

행사 기간 모든 구매 고객에게 최대 9% 추가 할인 쿠폰과 구매 금액별 최대 5만원 상당의 LF몰 추가 마일리지를 제공한다.

매일 오전 10시와 오후 10시에는 선착순 15% 타임 쿠폰을 지급한다. 오후 9시부터 오전 3시까지는 요일별로 카테고리가 바뀌는 선착순 17% 쿠폰 행사 '올빼미딜'을 운영해 심야 쇼핑 수요도 반영했다.

오는 10월 3일까지는 '추석 선물' 기획전을 진행한다. 의류·잡화·화장품 등 패션·뷰티 상품은 물론, 건강식품, 리빙 아이템, 순금 및 골드바에 이르기까지 주력 품목을 확대해 다변화된 선물 수요에 대응한다.

행사 기간 인기 브랜드 특별 할인과 함께 구매 금액대별로 5%, 8% 추가 할인 쿠폰을 제공한다. 당일 출발이 가능한 '슝배송' 대표 상품군도 확대해 배송의 편의성을 높였다.

아울러 헤지스, 닥스, 마에스트로 등 LF 브랜드 주요 상품 대상 상시 선물 포장 서비스를 확대 적용한다.

◆ 코오롱FnC 지포어, ‘10 꼬르소 꼬모 서울’과 럭셔리 한정판 컬렉션 출시

코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 글로벌 럭셔리 골프웨어 브랜드 지포어(G/FORE)가 10 꼬르소 꼬모 서울과 손잡고 9월 26일, 한정판 럭셔리 컬렉션을 공식 론칭한다.

이번 협업은 지포어가 골프를 넘어 하이엔드 라이프스타일 영역으로 브랜드를 확장하기 위한 럭셔리 컬래버레이션의 전략적 행보다. 지포어는 2022년부터 독일 명품 카메라 브랜드 라이카, 아트 토이 브랜드 베어브릭 등 다양한 하이엔드 브랜드와 상징적인 협업을 진행해왔다. 2025년 지포어는 하이엔드 컨셉 스토어 10 꼬르소 꼬모 서울의 예술적 감각과 만나, 프리미엄 이미지를 한층 끌어올리며 라이프스타일 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

이번 컬렉션은 ‘More Fore Your Style’이라는 테마 아래, 하이엔드 라이프스타일을 추구하는 35-44세 영앤리치 고객을 타깃으로 기획됐다. 블랙과 화이트 색상의 선명한 대비를 기반으로, 10 꼬르소 꼬모 서울의 아이코닉 도트 패턴을 지포어 특유의 모던한 감각으로 재해석해 골프와 하이패션을 넘나들며, 예술적 감각과 위트 있는 럭셔리가 공존하는 컬렉션을 선보인다.

컬렉션은 지포어의 시그니처 아이템을 중심으로 총 8종의 리미티드 에디션으로 구성된다. 지포어만의 아이코닉한 쉐입이 돋보이는 ‘큐브백’과 런칭 이후 꾸준히 사랑받아온 크로스오버 슈즈 ‘MG4X2’가 새롭게 재해석되었으며, 여기에 일본 핸드 크래프트 브랜드 ‘몬지(MONZEE)’와 협업한 특별한 헤드커버가 더해져 소장 가치를 한층 높였다. 에디션은 지포어 X 10 꼬르소 꼬모 서울 협업 로고가 적용되었고, 슈즈 인솔·슈레이스 및 큐브백 내부 안감 등엔 콜라보레이션의 시그니처인 도트 패턴이 담겨 필드와 일상 어디에서나 희소성과 존재감을 발휘한다.

지포어 관계자는 “지포어는 글로벌 하이엔드 브랜드와의 지속적인 협업을 통해 프리미엄 골프 및 라이프스타일 시장에서 독보적인 브랜드 가치를 구축해왔다”며 “이번 컬렉션은 젊고 트렌디한 프리미엄 소비자에게 새로운 라이프스타일 경험을 선사하면서, 지포어의 럭셔리 협업 여정을 상징적으로 보여주는 계기가 될 것”이라고 전했다.

◆ 지그재그, 올가을 ‘야상’이 돌아왔다…거래액 2배 이상 급증

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 ‘지그재그’가 분석한 레트로 패션의 검색량이 증가했다. 지그재그는 2010년대 초반 인기를 끌었던 ‘야상(야전상의)’이 이번 가을 다시 주목받고 있다고 26일 밝혔다.

지그재그에서는 지난 16일부터 22일까지 일주일 동안 ‘야상’ 검색량이 전년 동기 대비 64% 증가했으며 그 중 ‘하프 야상’ 검색량은 118% 늘었다. 같은 기간 ‘야상 점퍼’(44%), ‘숏 야상’(19%), ‘오버핏 야상’(15%) 등 야상 관련 키워드 검색량이 일제히 증가했다. 특히 전체 검색량 중 20대의 검색량이 70% 가깝게 나타나는 등 20대 사이에서 많은 관심을 끌고 있는 것으로 나타났다.

소비자의 즉각적인 관심도를 반영하는 검색량이 증가한 데 이어 실제 거래액도 급증했다. 같은 기간 야상재킷과 야상점퍼 거래액은 각각 2.5배(153%), 2배(100%) 늘었다.

트렌드를 선도하는 쇼핑몰도 올가을 야상을 다양하게 선보이고 있다. 쇼핑몰 ‘라룸’이 자체 제작한 ‘트래블야상’은 적당한 오버핏으로 누구나 부담스럽지 않게 입을 수 있으며, 밑단에는 스트링이 있어 투웨이로 연출 가능하다. 쇼핑몰 ‘어텀’ 역시 ‘런던 하프야상’을 자체 제작 상품으로 내놨다. 이외 ‘가내스라’, ‘베이델리’, ‘히니크’ 등 인기 쇼핑몰 대부분이 자체 제작한 야상 재킷을 판매 중이다.

지그재그는 다음달 5일까지 이번 시즌 최대 할인 프로모션인 ‘2025 직잭팟’을 진행하고 4700여 개 스토어의 가을 신상품 및 인기 상품을 최대 76% 할인가에 선보인다. 무제한 사용이 가능한 5%, 10% 쿠폰을 포함해 최대 20% 할인 쿠폰팩을 전 고객에게 지급해 야상 등 가을 트렌드 상품을 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

카카오스타일 관계자는 “유행은 돌고 돈다는 말처럼 레트로 패션의 인기가 지속되는 가운데 최근에는 2000년대 후반부터 2010년대 초반 인기를 끌었던 야상을 찾는 고객들이 다시 늘어나고 있다”며 “야상은 원피스, 스커트 등과도 믹스매치로 잘 어울리고 일교차가 큰 가을 시즌 입기에도 좋아 당분간 그 인기가 계속될 것으로 예상된다”고 말했다.

◆ 프로-스펙스, 간절기 러너 위한 ‘러닝 우븐 자켓’ 출시

스포츠 브랜드 프로-스펙스가 간절기 러닝 수요가 높아지는 시기에 맞춰 '러닝 우븐 자켓'을 출시했다.

프로스펙스가 경량성 우븐 소재를 활용해 통풍구조를 더해 러닝에 최적화된 '러닝 우븐 자켓'을 출시했다고 26일 밝혔다. 경량성 우븐 소재를 사용해 장시간 러닝의 부담을 최소화하고 겨드랑이 부분에는 메쉬 소재를 적용해 활동성과 통기성을 높였다. 등판 중앙에는 통풍 구조를 더해 쾌적한 착용감을 의도했다. 남성용 소비자 가격은 22만9000원, 여성용 소비자 가격은 20만9000원이다.

실용적인 디테일도 놓치지 않았다. 앞가슴과 양쪽 사이드에 지퍼 포켓을 배치해 소지품을 안전하게 보관할 수 있고 등판 상단에 마련된 수납공간을 활용해 러닝 중 후드를 깔끔하게 정리할 수 있다. 야간 러닝 시에는 반사 디테일이 러너의 가시성을 높여 안전한 러닝을 돕는다. 색상은 레드와 블랙, 라이트그레이, 에스프레소로 구성됐다.

프로-스펙스는 재킷과 함께 가을 러닝 스타일링을 완성할 다양한 아이템을 제안한다. '러닝 남성 우븐 3부 반바지'는 이너 타이츠가 결합하여 안정감 있는 착용감을 제공한다. 여기에 땀 배출이 탁월한 '러닝 남성 싱글렛'을 레이어드하면 활동성을 더욱 높일 수 있다. 러닝 남선 우븐 3부 반바지의 소비자 가격은 9만9000원이고 러닝 남성 싱글렛의 소비자 가격은 8만9000원이다.

여성 러너들을 위한 '러닝 여성 5부 레깅스'는 뛰어난 신축성과 하이웨이스트 디자인으로 편안하고 안정적인 핏을 선사한다. '러닝 여성 브라탑'과 트렌디한 '러닝 여성 싱글렛'을 함께 매치하면 스타일과 기능성을 모두 갖춘 세련된 러닝룩을 연출할 수 있다.

프로-스펙스 관계자는 "일교차가 큰 가을철 러닝 환경을 고려해 러너들이 더욱 즐겁고 안전하게 달릴 수 있도록 기능성과 스타일을 모두 강화한 제품을 선보이게 됐다"며 "새롭게 출시된 '러닝 우븐 자켓'을 비롯한 다양한 제품들로 자신만의 가을 러닝 스타일을 완성해 보길 바란다"고 말했다.

◆ 아누아, 현대百 ‘더현대 프레젠트’ 팝업 오픈...스킨케어 브랜드 최초

더파운더즈가 운영하는 뷰티 브랜드 아누아(ANUA)가 이달 26일부터 내달 9일까지 2주간 ‘더현대 프레젠트’에서 스킨케어 브랜드 최초로 팝업스토어를 진행한다고 26일 밝혔다.

‘더현대 프레젠트’는 더현대 서울에서 운영하는 공식 기념품 숍으로, 스킨케어 브랜드와 협업해 팝업을 진행하는 것은 이번이 처음이다.

이번 팝업에서는 아누아의 PDRN 라인을 비롯해 어성초 라인 등 다양한 인기 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있다. 대표 제품인 ‘PDRN 세럼’은 독자적인 스마트 캡슐 공법을 적용해 피부에 즉각적인 수분감을 선사하는 게 특징이다.

아누아는 팝업 오픈을 기념해 단독 한정판 ‘디럭스 키트’를 선보였다. 클렌징 오일, 클렌징 폼, 마스크팩, 세럼, 수분크림 등 아누아 인기 제품 8종과 투명 파우치로 구성해 한 번에 다양한 스킨케어를 경험할 수 있도록 했다. 또한, 현장 방문 고객에게는 최대 60% 할인 혜택도 제공한다.

아누아 관계자는 “현장에서만 만날 수 있는 특별한 제품과 혜택을 준비했다”며 “앞으로도 고객 접점을 넓혀 더욱 많은 분들이 아누아의 차별화된 스킨케어를 경험할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

◆ 배상면주가, 느린마을 증류주 파우치 출시

배상면주가에서는 RTD(즉시음용제품) 느린마을증류주 파우치를 출시한다고 26일 밝혔다.

느린마을 증류주파우치는 180ml 용량의 파우치 백 형태로 작은 가방에도 휴대가 간편하여 피크닉이나 캠핑, 여행, 골프, 페스티벌 등 다양한 야외 활동시 부담없이 즐길 수 있다. 일반 소주 반 병의 용량으로 가볍게 마실 수 있으며 슬러시, 하이볼 등 다양한 형태의 조합도 가능하다.

또한, 홈술닷컴에서는 느린마을증류주 파우치 출시와 함께 아웃도어 술박스도 선보인다. 이 패키지에는 느린마을증류주 파우치 3개와 페트잔 2개, 마른안주를 넣어 간편하게 야외에서 술자리를 즐길 수 있게 만들었다.

배상면주가 관계자는 “야외활동이 늘어나는 계절을 맞아 증류주 기반의 간편한 RTD 주류를 찾는 아웃도어인들의 요청에 따라 부담없는 파우치 형태의 증류주를 출시하게 됐다.”고 밝혔다.

◆ 국순당, 추석 맞아 다양한 ‘백세주 선물세트’ 등 출시

국순당은 추석을 맞아 우리 술로 구성된 ‘선물세트’를 선보인다고 26일 밝혔다.

대표 제품은 백세주 선물세트, 려 2013 본(本) 세트, 법고창신 세트, 차례주 예담 등 ‘국순당 선물세트 등이다. 백세주 VIP 선물세트는 백세주와 국순당이 테이블웨어 브랜드 소일베이커와 협력해 개발한 고급 도자기 전용잔으로 구성됐다.

국순당 법고창신 선물세트는 국순당이 복원한 고려시대와 조선시대에 우리 조상들이 즐기던 술로 구성됐다. 최고급 증류주인 ‘백세고’도 추석을 맞아 한정 판매된다. 차례주 ‘예담’은 국내산 쌀로 전통 예법에 맞게 빚은 순수 발효 약주다.

◆ 코치, 롯데프리미엄아울렛 동부산점에 '코치 커피숍' 오픈

뉴욕 익스프레시브 럭셔리 브랜드 코치(Coach)가 롯데프리미엄아울렛 동부산점에 국내 최초 ‘코치 커피숍(Coach Coffee Shop)’을 오픈했다.

‘Expressive Luxury(자기 표현을 담은 럭셔리)’라는 코치의 브랜드 철학에서 영감을 받은 ‘코치 커피숍’은 단순히 음료를 제공하는 공간을 넘어, 다채로운 커피와 디저트를 통해 맛과 멋을 모두 만족시키는 특별한 경험을 선사하며 소비자와의 관계를 강화하는 공간이다.

코치 커피숍 롯데프리미엄아울렛 동부산점에서는 커피 및 말차 라떼, 초코 라떼, 레모네이드 등 다양한 음료와 함께 국내 소비자 취향이 반영된 특별 메뉴를 판매한다. 이와 함께 뉴욕 빈티지 다이너(diner) 이미지를 모티브로 한 코치의 유쾌한 에너지를 상징하는 마스코트 ‘릴 미스 조(Lil Miss Jo)’의 머그컵, 토트백, 티셔츠 등 다양한 굿즈도 함께 만나볼 수 있다.

코치 크리에이티브 디렉터 스튜어트 베버스(Stuart Vevers)가 직접 디자인한 ‘코치 커피숍’은 패션과 문화, 커뮤니티를 연결하는 따뜻하고 몰입감 있는 경험을 제공한다. 뉴욕 감성을 담은 인테리어와 함께 코치의 첫 수석 디자이너 보니 캐신(Bonnie Cashin)의 디자인에서 영감을 받은 오리지널 색감 팔레트를 반영해 브랜드의 헤리티지를 담아냈다.

코치 커피숍 롯데프리미엄아울렛 동부산점은 오전 10시반부터 오후 9시까지 운영된다.

◆ ABC마트, ‘그랜드 스테이지 플래그십 제주’ 오픈

멀티스토어 ABC마트는 26일 제주시 연동에 다채로운 콘텐츠가 가득한 대형 쇼핑 공간 ‘그랜드 스테이지 플래그십 제주’를 오픈한다고 밝혔다.

새롭게 선보인 ‘그랜드 스테이지 플래그십 제주’는 제주도에 생기는 첫 플래그십 스토어로 제주 매장 중 최대 규모를 자랑한다. 색다른 고객 경험 제공을 위해 그랜드 스테이지(GS) ‘강남본점’과 마찬가지로 디지털 마네킹을 도입했으며 각종 브랜드와 협업이 가능한 팝업 공간 ‘백스테이지’를 조성했다.

공간 구성은 보다 편리한 쇼핑이 가능하도록 중점을 뒀다. 1층 전체에 여성 고객을 세심하게 배려한 조닝의 ‘우먼스/레이디스’ 코너를 마련했다. 2층에는 맨즈 코너를 비롯해 유니섹스 코너, 키즈 코너 등이 있어 다양한 상품군을 만나볼 수 있다.

제주 첫 플래그십 매장 오픈을 기념해 풍성한 혜택의 프로모션도 전개한다. 오는 30일까지 15만 원 이상 구매 시 가챠 방식의 럭키드로우 이벤트에 참여 가능하다. ABC마트 기프트카드를 비롯해 토트백, 동전지갑 등 푸짐한 상품이 준비됐다. 오는 10월 12일까지 ABC마트 제주 전 매장에서 상품 1개 구매 시 10% 할인, 2개 이상 구매 시 20% 할인 혜택도 제공한다.

이와 함께 오늘 ‘그랜드 스테이지 플래그십 제주’ 인근에 위치한 그랜드 스테이지 ‘신제주연동점’에 국내 최대 러닝 플랫폼 ‘ABC마트 스포츠’를 새롭게 선보인다. 그랜드 스테이지 ‘명동점’에 이은 두 번째 매장으로 다양한 브랜드의 러닝용품을 판매한다. 제주 연동이 외국인 MZ세대 관광객이 주로 쇼핑을 즐기는 지역인만큼 ABC마트를 쇼핑의 중심지로 만들겠다는 복안이다.

ABC마트 관계자는 “제주 지역의 쇼핑 수요를 선점하기 위해 대형 규모의 플래그십 스토어를 오픈하는 동시에 인근 매장에 ABC마트 스포츠 매장을 열게 됐다”며 “각 매장 특성에 맞춰 신발, 의류 등 다양한 상품군을 판매하는 것은 물론 새로운 쇼핑 경험을 선사하기 위해 차별화된 콘텐츠를 선보여 나갈 계획”이라고 전했다.

◆ 소노인터내셔널, 5성급 프리미엄 리조트 ‘소노캄 경주’ 리뉴얼 오픈

대명소노그룹 소노인터내셔널은 13개월 간 전면 리뉴얼 기간을 거쳐 5성급 프리미엄 리조트 소노캄 경주를 이날 리뉴얼 오픈한다고 26일 밝혔다.

소노캄 경주는 2006년 4월 개관한 소노벨 경주를 리뉴얼해 프리미엄 티어로 선보이는 곳으로, 경주를 대표할 최신 시설과 차별화된 서비스를 갖추고 지역적 특색을 살려 한국적 아름다움과 휴식을 지향하는 공간이다.

소노캄 경주는 지하 2층부터 지상 12층, 면적 9,182평 규모로 총 418실의 객실을 보유하고 있으며, 6개의 직영 식음시설과 체험형 부대시설, 400명 이상을 수용하는 연회 공간 등으로 구성되어 있다.

객실은 총 7개 타입을 갖추고 있으며, 타입별로 보문호수를 바라보는 레이크뷰 객실과 탁 트인 전경의 뷰프리 객실로 구성됐다. 내부는 한국적인 전통미와 질감을 담은 인테리어로 멋을 살렸고, 펫 동반 객실은 물론 국내 최대 규모와 최신 시설을 자랑하는 프레지덴셜 스위트(PRS) 객실이 별도로 마련되어 있다.

식음시설은 신선한 식재료로 80여종의 음식을 선보이는 뷔페 레스토랑 '담음' , 정갈함을 담은 한식 다이닝 '소담', 구이 전문 레스토랑 '식객' , 보문호수 뷰를 자랑하는 베이커리 카페 '오롯'을 통해 미각의 즐거움을 느낄 수 있다.

소노캄 경주의 시그니처 부대시설은 몸과 마음을 회복하는 힐링 스폿 '웰니스 풀앤스파'다. 지하 680m에서 끌어올린 약 알칼리 온천수를 이용한 메인풀과 레인풀, 시크릿풀은 물론, 경주 유일의 보문호수뷰 실외풀에서 깊은 고요와 몰입을 경험하게 해준다.

이 밖에도 대규모 컨퍼런스 등 목적에 따라 유연하게 활용 가능한 연회 시설은 대형 LED와 최신 장비를 갖추고 있으며, 최대 400명까지 수용 가능하다. 차분한 분위기 속 사색을 경험하는 북카페 '서재', 전통 혼례의 혼함을 모티브 삼아 현대적으로 재해석한 웨딩 컨벤션 등의 공간도 소노캄 경주를 더욱 특별하게 만들어주는 요소다.

소노인터내셔널 관계자는 “19년 간 사랑 받았던 소노벨 경주가 소노캄 경주라는 5성급 프리미엄 리조트로 재탄생하게 됐다”라며 “매일 바쁘게 흘러가는 일상을 잠시나마 내려놓고 소노캄 경주에서 고요함과 사색을 통해 나를 채워가는 여행을 경험해보시길 바란다”라고 전했다.