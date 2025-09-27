“오후부터 비 온다니 서둘러 벌초 다녀오세요” [친절한 날씨]

주말 동안 전국 대부분에 최대 50㎜에 이르는 가을비가 내릴 것으로 예상된다. 주말이 지나면 완연한 가을 날씨가 찾아올 전망이다.

비는 27일 호남과 제주를 중심으로 내리다가 28일에 전국으로 확대될 전망이다. 수도권을 비롯한 서쪽 지역에는 10~40㎜의 비가 내리겠고, 충청권은 최대 50㎜의 누적 강수량을 기록하는 곳도 있을 것으로 보인다. 영남 등 동쪽 지역에도 5~30㎜의 비가 예상된다.

비가 내리면서 늦더위의 기세도 한풀 꺾일 것으로 예상된다. 서울의 경우 27일 낮 기온은 28도까지 오르겠다.

28일은 제법 많은 비가 내리겠다.

지역별 예상 강수량은 충청 10∼50㎜, 수도권·강원내륙·강원산지·호남·경북중부·경북북부 10∼40㎜, 제주 5∼40㎜, 부산·울산·경남·대구·경북남부·울릉도·독도 5∼30㎜, 서해5도와 강원동해안 5∼20㎜이다.

29일부터는 우리나라가 찬 성질 고기압 영향권에 놓이면서 가을날이 펼쳐지겠다.

낮에는 따뜻하다가 밤에는 기온이 떨어지면서 선선해지는 등 전형적으로 일교차가 큰 가을 날씨가 예상된다. 기상청은 당분간 기온이 평년보다 3도 안팎으로 높게 형성되겠고, 낮과 밤의 기온차는 10도 안팎으로 벌어질 것으로 봤다.