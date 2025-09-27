“25억 넣고 1년만에 36억 벌었다고요?”

강남 청담동 ‘청담르엘’, 국평 첫 60억 돌파…1년 새 두 배 뛴 이유

서울 강남구 청담동 재건축 아파트 ‘청담르엘’의 가격이 치솟으며 시장의 관심을 모으고 있다.

전용 84㎡ 입주권이 처음으로 60억원을 넘어섰고, 불과 1년 만에 분양가 대비 두 배 이상 상승했다.

◆36억원 시세 차익…“강남 신축 프리미엄”

27일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난 18일 청담르엘 전용 84㎡ 입주권은 61억5000만원에 거래됐다.

청담 르엘에 설치된 사일로랩의 미술작품 ‘잔별’. 롯데건설 제공

지난달 같은 면적이 55억5000만원에 손바꿈한 데 이어 한 달 만에 6억원 가까이 올랐다.

지난 3월(52억원)과 비교하면 반년 새 10억원 가까이 오른 셈이다.

해당 주택형의 분양가는 25억4570만원. 단기간에 36억원 이상 차익이 발생하면서 청담르엘은 ‘강남 신축 불패’ 흐름을 대표하는 단지로 부상했다.

청담르엘은 청담삼익 아파트를 재건축해 조성 중인 단지다. 지하 4층~지상 35층, 9개 동 1261가구 규모다.

지하철 7호선 청담역과 가깝고, 봉은초·봉은중·경기고·영동고 등 우수 학군과 대치동 학원가 접근성이 뛰어나다.

롯데건설의 하이엔드 브랜드 ‘르엘’이 적용돼 고급 커뮤니티 시설과 특화 설계가 강점으로 꼽힌다. ‘입지·학군·브랜드’라는 강남 신축의 3대 프리미엄을 모두 갖춘 셈이다.

◆공급 부족·매물 희소성…전문가들 “고가 아파트 시장 확산 여부 주목”

시장에서는 청담르엘의 입주(오는 11월) 이후 추가 상승 가능성에도 무게를 두고 있다.

청담동 일대는 신축 공급이 드물고, 실제 거래 가능한 매물도 극히 적기 때문이다.

부동산업계 한 관계자는 “청담동은 상징성과 희소성이 결합된 대표적인 부촌”이라며 “입주 이후 안정적인 거래가 이뤄지면 신고가 갱신 흐름은 이어질 수 있다”고 내다봤다.

전문가들은 청담르엘 사례가 단순히 한 단지의 특수한 현상에 그칠지, 아니면 강남권 전반의 고가 아파트 시장을 다시 자극할지 주목하고 있다.

최근 정부의 규제 완화 움직임과 금리 인하 기대감이 맞물리면 초고가 주택 시장이 다시 활기를 띨 수 있다는 분석도 나온다.