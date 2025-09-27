추석연휴 코앞…유통업계, 다양한 추석 선물세트 판매 돌입

추석 연휴가 일주일 앞으로 다가오면서 유통업계가 온오프라인을 가리지 않고 추석 선물세트 판매에 돌입했다.

롯데백화점 제공

27일 업계에 따르면 이마트는 축산 선물세트에서 10만 원대 초반의 본 판매 전용 한우 세트를 20% 할인가에 선보인다. 수입육에서는 사전예약 당시 20% 할인했던 '조선호텔 와규 프리미엄 세트'를 본 판매 기간에 30% 할인으로 확대했다.

롯데마트·슈퍼도 27일부터 다음 달 6일까지 추석 선물세트 본 판매를 진행한다. 행사 카드로 구매 시 품목별로 최대 30% 할인 혜택을 제공하고, 구매 금액별로 최대 50만 원 상당의 상품권 증정 또는 즉시 할인 프로모션을 운영한다.

한우는 10만 원 미만부터 60만 원대까지 다양하게 선보인다. 과일은 본 판매에서 5만 원 미만의 가성비 세트 구색을 약 25% 확대한다. 또 명절 최초로 생버섯 선물세트 2종을 선보인다.

롯데백화점도 명절 연휴를 앞두고 추석 선물 세트의 막바지 수요 공략에 나섰다. 우선 5만 원 이하의 실속 상품을 전년 대비 15% 이상 확대하는 등 합리적인 가격대의 프리미엄 디저트 선물 세트를 대폭 강화했다.

주요 e커머스 채널도 추석 관련 행사를 대거 시작했다. 쿠팡은 다음 달 5일까지 '한복페어'를 진행하고 유·아동 한복과 댕기, 노리개 등 한복 소품을 최대 70% 할인해 선보인다.

컬리는 다음 달 5일까지 '추석 차례 상차림' 기획전을 열고 600여 개 상품을 최대 40% 할인한다. 추석 상차림을 위한 장보기와 조리 및 보관의 부담을 줄여주는 상품으로 엄선한 것이 특징이다. 가격대와 구색도 폭넓게 구성했다.

SSG닷컴은 오는 28일까지 장보기 할인행사 '쓱닷컴 22 Week'를 연다. 추석을 앞두고 명절 수요가 높은 신선식품을 최대 반값에 선보이며, 최대 22% 장바구니 할인쿠폰을 매일 랜덤 발급하는 혜택도 제공한다.

이 밖에도 롯데하이마트는 이달 말까지 전국 매장에서 '추석 세일 페스타'를 연다. 명절 음식 준비에 필요한 잔치팬, 전기밥솥 등 행사상품을 인터넷 최저가 수준에 제공하고, 주방가전 동시구매 행사상품 구매 시 최대 30만 원의 할인 혜택을 제공한다.