金총리 "국민 일상에 지장주는 정부 업무 시스템부터 정상화"

국정자원 화재에 "불편 겪을 국민께 사과…신속 복구에 힘쓸 것"

중대본 회의 주재…"원인 규명하고 재발 방지 대책 철저히 정리"

김민석 국무총리는 26일 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 인한 정부 전산시스템 장애와 관련, "불편을 겪으실 국민 여러분에게 사과의 말씀을 드린다"며 신속한 복구 방침을 밝혔다.



김 총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 중앙재난안전대책본부 회의에서 "국가정보시스템 장애로 인해 민원 처리가 지연되는 등 일상생활에 불편이 있을 수 있다"면서 이같이 말했다.

김민석 국무총리가 27일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 대책회의에 참석해 발언을 하고 있다. 뉴시스

김 총리는 "국가의 중요한 전산 시스템이 한곳에 밀집된 시설 특성상 화재 진압 과정에 어려움이 있었다"며 "세종과 대전 정부 부처 내부 전산망이 마비됐고 부처 홈페이지 접속도 원활하지 않다"고 지적했다.



김 총리는 화재가 이날 아침 초진 된 것을 언급하며 "행안부가 신속히 대응해줬다"라며 "행안부 중심의 위기상황대응본부가 설치돼 화재의 완전한 마무리와, 이후 복구 계획 마련에 주력할 것"이라고 말했다.



특히 김 총리는 "제일 먼저 우선 신속한 복구에 힘쓰겠다. 속도감 있게 조치할 것"이라면서 "이 과정을 투명하게 국민 여러분께 신속하게 소통을 해나가겠다"고 강조했다.



김 총리는 "어떤 서비스에 장애가 있는지, 언제까지 복구가 이루어질 것인지, 가능한 구체적이고 신속히 말씀드릴 것"이라며 "불확실성을 줄이는 것을 통해서 국민 불편을 줄이겠다"고 했다.



김 총리는 "지금 정부 각 부처 관계자나 장관들이 상황을 명확하게 인식하는 것이 굉장히 중요한 것 같다"며 "현재 상황이 어떤지, 어디까지 영향을 미칠 수 있는지 사실 파악을 시작해야 하는 상황"이라고 언급했다.



그러면서 "예를 들어 모바일 신분증이 잘 작동되지 않는다면 오늘 당장 공항에서 모바일 신분증만 사용만을 염두에 두고 나가는 분들이 불편을 겪을 수도 있다"며 "이런 것이 미리 공지돼야 할 것 같다"고 지시했다.



김 총리는 또 "우선 긴급한 대처를 하면서 사고의 원인 규명과 재발 방지 대책에 대해서는 철저하게 정리해 나가야 할 것"이라며 "화재 발생 경위나 대응 과정, 전산망 백업 체계 등 비상 대책 매뉴얼이 과연 잘 작동했는지 점검하고 제도적으로도 개선·보완해야겠다"고 주문했다.



김 총리는 이어진 회의에서 범정부 피해 상황을 보고 받고 조치 상황, 복구 계획 등을 논의했다.



김 총리는 "장애가 발생한 서비스가 무엇인지 정확하게 파악하는 게 중요하고, 이를 국민에 가감없이 미리미리 소상히 알리라"며 "피해사례를 예측해 선제 대응하라"고 관계부처에 거듭 당부했다.



김 총리는 "국민 일상에 직접적인 지장을 줄 수 있는 시스템부터 조속히 정상화하되, 모든 부처는 복구가 지연되는 상황을 가정해 대체 서비스 등의 대응 방안과 대국민 소통계획을 강구하라"고 지시했다.



그러면서 "행안부 장관을 중심으로 중대본을 가동해 총력 대응하라"고 주문했다.



회의에는 이번 사태 대응 주무 부처인 행안부와, 과학기술정보통신부, 보훈부, 보건복지부, 국토교통부, 법제처, 소방청, 조달청, 국민권익위원 등의 부처가 참석했다.



앞서 전날 오후 8시 20분께 정부 전산시스템이 있는 국정자원 내 무정전·전원 장치(UPS)실 내 리튬배터리에서 불이 나 약 9시간50분 만인 이날 오전 6시 30분께 초진됐다.



이 화재로 모바일 신분증과 국민신문고, 정부24 등 정부 업무시스템 647개의 가동이 중단된 것으로 파악됐다.



행안부는 이날 위기상황대응본부를 중대본으로 격상하고 위기 경보 수준을 '경계'에서 '심각'으로 상향해 대응 중이다.

<연합>