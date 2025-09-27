윤호중 행안장관 “국정자원 화재로 국민께 큰 불편, 사과…복구 집중”

중대본 회의서 “국민 신뢰와 직결된 문제”

윤호중 행정안전부 장관이 “국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 국민 여러분께 큰 불편을 끼쳐 사과드린다”, “이번 사고 대응 목표는 단순한 업무 재개가 아닌 국민 신뢰와 직결된 문제”라며 화재가 완전 진화된 만큼 복구에 역량을 집중하겠다는 입장을 밝혔다.

행안부는 화재가 난 대전 본원 7-1전산실 시스템이 당초 발표했던 70개가 아닌 96개라면서 “화재로 인력 투입이 어려운 상황에서 파악한 것으로 착오가 있었다”고 했다. 이 96개 시스템은 대구 센터로 이전을 검토하기로 했다. 나머지 551개 시스템은 항온·항습기와 네트워크 장비 복구를 거쳐 단계적으로 재가동한다는 방침이다.

다음은 윤 장관이 27일 오후 8시 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 한 모두 발언 전문.

윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)이 27일 오후 정부세종청사에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에서 모두 발언을 하고 있다. 행정안전부 제공