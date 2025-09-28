윤도현 "난 교수 한 적 없다…집안 어른들 연락 와"

가수 윤도현이 자신이 한양여대 실용음악과 교수를 했다는 건 사실이 아니라고 했다.

윤도현은 27일 방송한 MBC TV 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에 나와 '80s MBC 서울가요제'에 참가해 송골매의 '어쩌다 마주친'을 불렀다. 이어 무대에 오른 마마무 솔라는 이선희의 '아름다운 강산'을 선보였다.

하하는 솔라에게 "어떠냐 본인이 나온 학교 교수님 아니냐"고 말했다.

앞서 솔라는 누구와 듀엣을 하고 싶으냐는 물음에 "윤도현 선배님과 하고 싶다"며 "대학생 때 학교 교수님었는데 전 실욤음악과가 아니어서 못 뵈었다. 한 번 만나 뵙고 싶었는데 만날 기회가 없었다"고 했었다.

그러자 윤도현은 자신은 교수를 한 적이 없다고 했다.

그는"방송에서 솔라가 제가 학교 교수님이었다고 했는데 전 교수를 해본 적이 없다"고 말했다.

이어 "집안 어른들에게 전화가 와서 '언제 교수했는데 말도 안 하고 하냐'고 하시더라. 그런 적 없는데 무슨 소리냐고 했다"고 했다.

두 사람은 대기실에서 이와 관련한 얘기를 한참 나누기도 했다고 했다.

솔라는 "대기실에서 그 얘기를 한참 했다. 교수님이 아니셨더라. 죄송하다"고 말했다.

<뉴시스>