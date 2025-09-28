'10년 만에 내한‘ 뮤즈, 영포티·젠지도 연대하게 만드네

'언인텐디드(Unintended)'를 듣던 작가 김영하의 소설 '퀴즈쇼'(2007) 속 주인공은 어느덧 자랐다.

80년생 청춘 풍속도를 그린 이 소설에서 발표 당시 고시원에 사는 주인공은 인터넷 퀴즈방에서 또 다른 청춘을 만난다.

두 남녀는 영국 출신의 록밴드 '뮤즈(MUSE)'를 좋아한다는 공통점을 통해 급속도로 가까워진다. 팍팍한 삶에서 디스토피아적이면서 가슴을 끓아오르게 하는 뮤즈는 청춘들의 삶에 공명하고 그들을 위로했다.

2025년 현재 40대 중반이 됐을 이전 청춘들의 삶은 여전히 지난하다. 하지만 지금도 뮤즈를 좋아한다는 공통점으로 다 같이 모여 음악으로 교감하고 위로 받을 수 있다.

27일 오후 인천문학경기장 주경기장에서도 '언인텐디드'가 울려퍼졌다.

뮤즈의 프런트맨 매튜 벨라미(보컬/기타)의 가창에 3만2000명의 관객들은 스마트폰 플래시를 좌우로 흔들며 읊조리듯, 이 곡을 따라 불렀다.

뮤즈 노래 중 흔치 않는 발라드 풍의 이 곡은 연인에 대한 연민을 노래하지만, 곡 제목처럼 의도대로 되지 않는 우리 삶 관련 은유처럼 들려 더 위로가 됐다.

뮤즈는 그런데 역시 슈퍼매시브(supermassive)한 밀도 높으면서 사이키델릭한 연주력이다.

몰아치는 사운드의 첫 곡 '언래블링(Unraveling)'부터 관객들은 고대 그리스·로마 신화에서 시와 음악 등을 관장하는 여신인 뮤즈에게 홀린 듯했다. 웅장하면서도 몽환적인 히스테리아(Hysteria)는 또 어떤가.

"안녕하세요" "사랑해요" 같은 우리말로 인사를 한 것을 제외하고 멘트를 최소화한 뮤즈는 약 90분 간 오직 연주와 노래에 집중했다. 벨라미는 연주하던 기타를 높게 던져 바닥에 내동댕이치기도 했다.

'시물레이션 서리 테마(Simulation Theory Theme)'의 아득함, 직설적인 '사이코(Psycho)'의 광기, '플러그 인 베이비(Plug In Baby)'의 폭발력, '매드니스(Madness)'의 몽환성은 다채로운 스펙트럼을 펼쳐냈다.

새삼스럽게 무슨 뮤즈냐고 할 이들도 있겠지만, 무려 10년 만에 내한한 이들의 음악은 여전히 현대성이 놀랍다.

특히 본격적인 떼창이 시작된 '타임 이즈 러닝 아웃(Time Is Running Out)'부터 '슈퍼매시브 블랙홀(Supermassive Black Hole)'을 거쳐 '업라이징(Uprising)'으로 이어지는 강렬한 대목은 비틀리고 왜곡된 삶을 더 나은 상태로 만들기 위해 무엇이든 할 수 있다는 관객들의 도전적 태세를 빚어냈다. 광활한 사운드 스케이프가 펼쳐졌기 때문이다.

올해 국내 브릿팝 광풍이 다시 불었는데, 이 장르 범주 밖에 있는 뮤즈는 이렇게 영국 밴드의 다양성을 확인시켜줬다.

벨라미를 비롯해 멤버들의 연주력은 농익어 특정 경지에 이른 상태였다. 크리스 볼첸홈(베이스)의 묵직함, 도미닉 하워드(드럼)의 신뢰성은 이 팀의 든든한 기반이었다.

한국 사람들에겐 청사초롱 모양처럼 느껴지는 직육면체 형태의 여러 개 조명이 마치 음표처럼 높낮이를 바꾸며 다양한 연출을 한 점도 인상적이었다.

무대에 대한 관객들의 몰입도도 높았다. 기타 리프까지 떼창하며, 뮤즈에게 힘을 실었다.

무엇보다 뮤즈를 예전부터 들어온 세대이자 지금 사회적으로 조롱을 받는 영포티(젊은 40대)든, 뮤즈를 록 밴드의 새로운 고전으로 올린 세대이자 영포티를 못마땅하게 여기는 젠지든 이날 자리에선 세대와 상관 없이 모두가 깊은 연대감을 느꼈다.

갈등에 함몰하지 않고, 골이 깊은 감정도 초연하게 만드는 게 음악의 힘이고 이 방면에선 고독과 중독으로 이 모든 것을 하릴 없게 만드는 뮤즈가 선수다. 청춘을 지나온 이들이나, 청춘을 보내고 있는 이들이나 삶의 지난함을 견디기 위해서 우리는 여전히 뮤즈를 듣고 또 듣는다.

사실 이날은 록 팬들에게 고민을 안겨준 날이기도 했다. 같은 시기에 부산국제록페스티벌이 열렸고 하필 이날 헤드라이너가 미국의 전설적인 얼터너티브 밴드 '스매싱 펌킨스'였기 때문이다. 뮤즈의 광팬이라는 JYP엔터테인먼트 밴드 '엑스디너리 히어로즈'(엑디즈)가 오프닝 무대를 선 이후 뮤즈 공연을 위해 무대 전환을 하는 과정 중에 스매싱 펌킨스의 대표곡 '1979'가 BGM으로 흘러나와 록 팬들의 반가움을 샀다. 이후 록 음악에 대한 이야기가 곳곳에서 한창 이어졌다. 록 윌 네버 다이(Rock Will Never Die).

<뉴시스>