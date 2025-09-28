이현이, 400만원 명품 가방 사기 당했다…"90% 할인에 막 담았는데"

모델 출신 방송인 이현이가 명품 가방 할인에 속아 사기를 당한 사실을 공개했다.

27일 오후 방송된 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 팔랑귀를 주제로 이야기를 나눴다.

이날 이현이는 "최근에 너무 유명한 가방을 샀다. 300~400만원 정도인데 90% 세일을 해서 막 담아서 샀다. 그런데 그 페이지 자체가 사기였다"고 말했다.

김용민이 "그래서 사기 당했냐"고 묻자 이현이는 "당했다"며 인정했다.

그러면서 "내가 너무 팔당 대니까 90%라는 키워드를 보자마자 '저건 사기가 아닐까' 생각이 들었다"고 말했다.

김현숙은 "문제는 우리가 90%에 혹한다. 그런데 이 10%가 모이면 100%가 되는 것"이라며 "우리가 쓸모 있는 걸 사면 상관없는데 쓸모없는 게 열 개가 모이면 100%가 되는거다"고 했다.

이에 김수용은 "나는 90% 할인해도 안 산다. 물욕이 없다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

그러자 김용만은 "나하고 해외 여행도 자주 같다. 나하고 지석진은 90% 써 있으면 난리가 난다"고 밝혔고, 김수용은 "지석진은 크리스천이다. 근데 불상을 90% 할인한다니까 불상 2개를 사더라"고 폭로해 웃음을 더했다.

<뉴시스>