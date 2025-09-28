‘삼매경’을 넘어 ‘안트로폴리스’로…국립극단 배우 서유덕·홍지인의 새로운 도전

이승과 저승을 가르는 삼도천에 빠져서도 연기에 대한 갈망을 놓지 못하는 한 배우 이야기를 그린 연극 ‘삼매경’. 지난 7월 국립극단이 선보인 이 작품에서 유난히 빛났던 건 국립극단 시즌단원의 열정이었다. 외딴 암자 동승을 둘러싼 주변 인물부터 초목과 짐승까지 진심을 담아 연기하며 발산하는 에너지가 객석까지 고스란히 전달됐다.

연극 ‘삼매경’에서 에너지넘치는 연기로 무대를 달군 국립극단 시즌단원 서유덕(오른쪽)과 홍지인. 두 배우는 “무대에 서는 순간이 가장 행복하다”는 마음으로 10월 신작 ‘안트로폴리스I’에서 다시 한 번 관객을 만난다. 남정탁 기자

올 초 852명이 지원한 오디션에서 선발된 2025-26 시즌단원은 11명. 앞으로 2년간 국립극단 제작 공연에 총 네 번 출연할 수 있는데 두 번째 무대가 다시 열린다. 10월 국립극단이 선보이는 화제작 ‘안트로폴리스I, 프롤로그-디오니소스’에도 시즌단원이 대거 무대에 오른다. 대학로 연습실에서 맹연습 중인 이들 중 배우 서유덕과 홍지인을 만나 배우가 되기로 결심한 계기를 물었다.

서유덕은 “대학 입시가 다가오면서 진로를 고민하는데 처음에는 성우에 관심을 뒀다. 그런데 성우들을 찾아보니 연극영화과 출신이 많아 연극영화과에 입학했다”고 말했다. “학교에 다니면서 비로소 연극과 뮤지컬 공연을 접하고 그 매력에 빠졌습니다. 대학을 졸업할 무렵에는 연기가 너무 재밌어서 ‘다른 일을 시작할 자신이 없다. 굶어 죽더라도 계속 이 일을 하겠다’고 결심했죠.”

국립극단 서유덕 홍지인 배우 /2025.09.25 남정탁 기자

홍지인은 고등학교 연극 동아리에서 처음 연기를 접하며 배우가 될 결심을 했다고 한다. “워낙 조용했는데 무대에 서자 두려움이나 긴장감이 싹 사라지는 걸 처음 느꼈어요. 부모님이 처음엔 반대하셨지만 고3 여름에 ‘네가 원하는 길이면 해봐라’며 허락해주셨습니다. 그때부터 연극을 통해 처음 느껴본 행복감을 쭉 겪을 수 있다면 인생을 걸어보고 싶다고 결심했어요. 끼 많고 재능이 많은 편은 아니었지만 그래도 노력하면 재능을 만들 수 있지 않겠냐는 희망을 가지고 시작했습니다.”

웹드라마 ‘털보시대’에서 열연 중인 배우 서유덕. 치즈필름 제공

서유덕의 프로 무대 데뷔작은 2016년 연우소극장에서 공연된 극단 산수유의 ‘금지된 장난’. 지도교수 추천으로 잠시 조연출로 일하게 된 극단에서 아예 자리잡아 정식 단원으로 활동하게 된 결과였다. 최근에는 웹드라마에서 주목받았는데 그가 주연인 ‘털보시대(치즈필름 제작)’편은 통합본이 시청수 1024만회를 기록했을 정도다.

홍지인은 2012년 전주 소극장에서 창작 뮤지컬 ‘굿,바이’로 데뷔한 후 전주 공연가에서 활동하다 2016년 연극 ‘경허’에서 문수동자로 출연하며 서울에 진출했다. 두 배우 모두 10년 가까운 세월을 연극판에서 활동하다 국립극단 오디션을 통과한 셈이다. 배우로서 삶이 녹록치 않을텐데 둘 모두 무대에서 얻는 행복만으로 충분하다고 입을 모았다. “연습실이나 무대에 설 때는 힘든 줄 모를 만큼 즐겁습니다. 무대에 서지 못하는 공백기가 가장 힘들어요. 가장 보람을 느낄 때는 늘 무대에 서는 순간이고, 특히 공연을 실수 없이 잘 마쳤을 때가 좋죠. 연습실이나 분장실에서 동료들과 서로 장난을 치고 웃을 때도 즐겁지만, 무대 위에서 관객에게 좋은 반응을 얻고 마지막 커튼콜을 받을 때 그만큼 행복할 데가 없어요.”

연극 ‘삼매경’에서 주연 배우 지춘성을 상대로 열연 중인 배우 홍지인. 국립극단 제공

홍지인도 “연기 자체가 힘든 건 거의 없다. 역시 작품 없을 때가 가장 힘들고 공백기가 길어지면 걱정이 커진다”고 말했다. “여러 번 오디션 경험을 통해 ‘떨어지는 것도 익숙해져야 한다’고 스스로 다짐했어요. 이제는 떨어진 후에도 곧바로 다음 기회를 준비하며 크게 상심하지 않게 됐습니다. 공연을 문제없이 마쳤을 때 오는 해방감과 행복감은 이루 말할 수 없어요.”

파격적인 전개로 큰 화제가 됐던 ‘삼매경’ 무대에 선 경험에 관해 묻자 홍지인은 “엄청난 에너지를 요구하는 작품”이었다면서도 “연습이 진행될수록 배우들 에너지가 하나로 모이는 경험을 했다”고 돌아봤다. 서유덕은 “초심을 떠올리며 마음을 다잡게 해준 작품”이라고 말했다. “배우와 연기에 대한 내용이라 더 뜻깊었습니다. 대본을 읽고 연습을 거치면서 내가 왜 연기를 시작했는지, 이전 작품에서는 어떤 고민을 했었는지 되돌아보게 됐어요.”

국립극단 서유덕 홍지인 배우 /2025.09.25 남정탁 기자

지금 연습 중인 ‘안트로폴리스I’는 또 다른 화제작이 될 것을 예고한 상태다. 수많은 신화와 전설을 품은 고대 도시 테베를 무대로한 5부작 연극 중 첫 번째다. 2023년 독일에서 2주 간격으로 순차 공개된 후 관객 갈채와 평단 찬사를 모두 받은 화제작이다. 1부에선 페니키아 왕가의 왕자 카드모스가 신탁에 따라 용을 무찌르고 살아남은 전사들과 함께 테베를 세운다. 카드모스의 딸 세멜레는 제우스의 아이를 잉태했으나 죽음에 이르고, 아이는 두 번 태어난 신 디오니소스로 살아난다. 성장한 디오니소스는 자신을 부정한 왕 펜테우스를 광란에 빠뜨려 어머니의 손에 죽게 하며 테베 왕가를 파멸로 몰아넣는다. 인물보다 서사가 주인공인 이번 무대에서 서유덕은 군인, 남자 노예, 시종, 목동 등으로서 극의 다양한 장면에 등장하며 서사적 밀도를 채우는 역할을 한다. 홍지인은 해설자이자 테베 시민, 그리고 바카이의 여인들로서 11명의 여성 배우들과 함께 합창·집단 연기를 펼친다. 단순한 배경 인물이 아니라 극의 분위기를 주도하고, 디오니소스와 테베 왕가의 비극적 사건을 관객에게 전달하는 핵심축이다. 홍지인은 “연습하며 느낀 건 이 작품이 결코 무겁거나 딱딱하지 않다는 점”이라며 “관객의 눈과 귀가 모두 즐거울 공연이 될 것”이라고 다짐했다. 서유덕도 “공연시간이 3시간에 달해 처음엔 부담스럽지만 놀랄만큼 재밌는 부분이 많다. 준비과정부터 배우들에게 너무 즐거웠고 그 유쾌한 분위기가 관객에게 잘 전달될 것”이라고 말했다. 안트로폴리스I 서울 명동예술극장에서 10월 10∼16일.