부산 경성대, 글로컬대학 ‘막차’ 탔다

부산 경성대가 단독모델로 ‘글로컬대학’ 막차를 탔다. 부산은 2023년 부산대-부산교대 통합모델을 시작으로, 지난해 동아대-동서대 연합모델에 이어 올해 경성대 단독모델이 추가로 선정되면서 2029년까지 3개 모델 5개 대학이 다양한 분야에서 차별화된 혁신전략을 추진하게 된다.

28일 부산시에 따르면 이날 오전 교육부가 발표한 ‘2025년 글로컬대학30’ 본지정 심사 결과에서 경성대 단독모델이 최종 선정됐다.

교육부 주관 ‘2025년 글로컬대학30’에 최종 지정된 경성대 전경. 부산시 제공

‘글로컬대학’은 지역과 대학의 동반성장을 이끌어갈 세계적인 경쟁력을 갖춘 지역대학을 육성하기 위한 것으로, 5년간 최대 1000억원을 지원받는다. 올해는 전국 81개 대학이 55건의 신청서를 제출했고, 1차 예비 심사를 통고한 25개 대학 18건의 모델이 치열한 경쟁을 펼쳐 최종 7곳이 선정됐다. 이번에 선정된 7개의 신규 글로컬대학은 △충청권 3개(순천향대, 한서대, 충남대-공주대 통합) △전라권 2개(전남대, 조선대-조선간호대 통합) △제주 1개(제주대) △경상권 1개(경성대)다.

경성대는 ‘K컬처 글로벌 혁신 선도대학’을 목표로 메가(MEGA·(Media/Movie, Entertainment, Gala/Mice, Arts) 특화 초실감 융합 캠퍼스로 전환한 다음, 직접 프로덕션 운영 및 수익을 창출하는 산학융합 기반 K컬처 선도대학을 추진할 계획이다. 구체적으로는 △K컬처 국가대표 인재양성-무학과·무학년, 초실감 융합캠퍼스, 컬래버레이션(공동작업), 프리플로우(자율적 학습) △창작 중심 산학·연구 모듈 메가(MEGA)랩 구축 △K메가 프로덕션 & 공동제작 얼라이언스(동맹) 설립 △글로벌 K메가 서밋(정상회의) & 페스타(축제) 운영 등이다.

시는 그동안 지자체-대학-산업계를 연계한 지원체계를 마련하고, 글로컬대학지원단을 구성해 예비지정대학 혁신계획 수립과 본지정 평가 지원 등 다방면으로 노력해 왔다. 특히 올해를 끝으로 글로컬대학 선정이 마무리된 만큼 앞으로 가시적인 성과 창출과 지속 가능한 모델을 만드는 데 집중할 계획이다. 특히 혁신과제가 성공적으로 이행돼 지역사회에 긍정적인 파급력이 확산될 수 있도록 행정적·재정적 지원은 물론 성과 평가 및 확산에도 적극 협력하고 지원할 방침이다.

박형준 시장은 “이번에 아쉽게 글로컬대학으로 최종 선정되지 못한 예비대학의 혁신모델까지 부산형 라이즈와 연계되고, 지역 혁신을 위한 산학협력 허브 역할을 할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

한편 교육부 주관 글로컬대학30 사업은 2023년부터 매년 10개 모델을 선정해 왔으며, 올해를 마지막으로 총 27개 모델 선정을 마쳤다.